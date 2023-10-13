Rolling Stone: Трамп заявил, что хочет отставки Нетаньяху

Фото: Сайт Кремля
Дональд Трамп хочет, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел в отставку. Cогласно сообщению журнала Rolling Stone, он заявил об этом на предвыборной встрече со своими сторонниками.
Бывший президент США также высказался о необходимости прекращения любой помощи Палестине.
Ранее, выступая в штате Айова, Дональд Трамп заявил, что разгоревшийся между Израилем и Палестиной конфликт стал следствием разморозки американскими властями иранских активов. По его словам, эти денежные средства были разблокированы в рамках недавней договоренности Вашингтона с Тегераном по освобождению американских заключенных.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Ранее сообщалось, что официальные лица Израиля обратились к США за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол» и других боеприпасов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее, выступая в штате Айова, Дональд Трамп заявил, что разгоревшийся между Израилем и Палестиной конфликт стал следствием разморозки американскими властями иранских активов. По его словам, эти денежные средства были разблокированы в рамках недавней договоренности Вашингтона с Тегераном по освобождению американских заключенных.
Ранее сообщалось, что официальные лица Израиля обратились к США за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол» и других боеприпасов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Артем Путинцев