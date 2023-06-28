Трамп заявил, что Китай полностью контролирует Байдена

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По мнению экс-президента, именно поэтому нынешний хозяин Белого дома ничего не предпринимает касательно ситуации, возникшей на Кубе
Экс-президент Соединенных Штатов Трамп заявил, что нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена полностью контролирует Китай. Об этом пишут «Известия».
Бывший американский лидер выступил на мероприятии федерации женщин-республиканок в штате Нью-Гемпшир. Там он привычно раскритиковал Байдена — на этот раз за бездействие относительно поведения официального Пекина на Кубе.
Ранее сообщалось, что Китай использует базу на Кубе для сбора разведывательных данных о Соединенных Штатах. Вашингтонские чиновники опасаются, что благодаря созданию шпионской станции на острове Свободы Китай сможет перехватывать электронные сообщения с территории юго-востока США, где расположены многие американские военные базы.
Бывший американский лидер выступил на мероприятии федерации женщин-республиканок в штате Нью-Гемпшир. Там он привычно раскритиковал Байдена — на этот раз за бездействие относительно поведения официального Пекина на Кубе.
«Причина, по которой он не хочет ничего делать, в том, что он скомпрометирован. Китай овладел им», — сказал Трамп.В случае своей победы на выборах в 2024 году 45-й президент Америки пообещал потребовать от КНР за двое суток вывезти военное и шпионское оборудование с «острова Свободы».
Ранее сообщалось, что Китай использует базу на Кубе для сбора разведывательных данных о Соединенных Штатах. Вашингтонские чиновники опасаются, что благодаря созданию шпионской станции на острове Свободы Китай сможет перехватывать электронные сообщения с территории юго-востока США, где расположены многие американские военные базы.
Артем Путинцев