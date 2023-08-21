Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах республиканцев 23 августа

Фото: сайт Кремля
Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил, что не собирается принимать участие в дебатах претендентов на пост президента от Республиканской партии, которые состоятся 23 августа. Соответствующую запись экс-глава Белого дома сделал в своей социальной сети Truth Social.
«Общество знает, кто я такой, каким успешным было мое президентство — с энергетической независимостью, прочными границами и сильными военными, с самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим. <...> Исходя из этого, я не буду проводить дебаты», — написал Трамп.Напомним, Трампу и еще двум десяткам других обвиняемых, которые проходят по делу о попытке повлиять на результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, было предписано добровольно сдаться властям не позднее 25 августа.
Сам бывший президент, который отрицает предъявленные ему обвинения, пока не сделал никаких заявлений касательно возможной сдачи органам правопорядка. Выдвинутые судом обвинительные пункты он назвал «антиамериканской охотой на ведьм», а также сравнил действия нынешних американских властей с нацистской Германией.
Большое жюри предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.
Кроме Трампа, под обвинение попали его экс-адвокат Руди Джулиани и бывший помощник, а также экс-сотрудник Белого дома Марк Медоуз.
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Артем Путинцев