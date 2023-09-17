Трамп заявил, что сможет решить все проблемы США за один год

Фото: сайт Кремля
Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBS News заявил, что сможет за год решить все проблемы страны, если победит на выборах в 2024 году
Ранее сообщалось, что агентство Reuters провело опрос, чтобы выяснить, кто может победить на президентских выборах в следующем году – нынешний лидер Джо Байден или бывший президент США Дональд Трамп. Результаты опроса показали, что оба кандидата получили по 39% голосов. При этом, каждый пятый американец ещё не определился с выбором.
Читайте также:
Трамп высказался о реакции Путина на его слова об Украине
Трамп: США управляют тираны-фашисты, от которых страну надо спасать
Перечислены причины неизбрания Байдена на второй президентский срок в США
Анастасия Чинкова