Трамп заявил, что способен предотвратить третью мировую войну

Фото: сайт Кремля
Экс-президент США Дональд Трамп сделал заявление, что только он сможет предотвратить третью мировую войну.
Данное заявление он сделал, выступая в Южной Каролине перед своими сторонниками. По словам Трампа, мировое вооружение достигло такой мощности, что способно уничтожить весь мир.
Трамп планирует сразу после избрания на новый президентский срок добиться мирного урегулирования украинского конфликта. По его словам, он предложит условия мирного соглашения, которые будут приемлемыми для одной и другой стороны.
Ранее Трамп обвинял действующего президента США Джо Байдена в попытке развязать третью мировую войну. Он обращал внимание на массовые поставки вооружения на Украину.
Выборы в США состояться осенью 2024 года.
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Трамп планирует сразу после избрания на новый президентский срок добиться мирного урегулирования украинского конфликта. По его словам, он предложит условия мирного соглашения, которые будут приемлемыми для одной и другой стороны.
Выборы в США состояться осенью 2024 года.
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Мария Фирсова