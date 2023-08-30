Трамп заявил, что уверен в собственной безнаказанности

Фото: сайт Кремля
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не боится оказаться за решеткой, так как уверен, что уголовные дела против него мошеннические. Об это политик сказал в ходе интервью радиоведущему Гленну Беку, пишет URA.RU.
«Я не думаю, что это случится. Каждое дело — мошенническое», — цитирует издание слова Трампа.
Бывший американский лидер сдался в тюрьме Атланте, после ареста его отпустили под залог. Дональда Трампа обвиняют в подрыве выборов 2020 года, всего ему предъявлено 37 обвинений. В том числе, незаконное хранение секретных документов и штурм Капитолия в 2021 году.
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