Трамп заявил, что война в Израиле была проплачена рядовыми американцами

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Средства американских налогоплательщиков помогли ХАМАС начать войну с Израилем. С таким заявлением выступил бывший президент США Дональд Трамп.
Он убеждён, что деньги палестинским террористам поступали из администрации нынешнего президента США Джо Байдена. То есть, движение ХАМАС было профинансировано за счёт средств рядовых американцев.
Также Трамп отметил, что предыдущая американская администрация принесла на Ближний Восток мир. А нынешняя власть во главе с Байденом снова сводит его на нет.
Напомним, что утром 7 октября палестинское террористическое движение ХАМАС объявило войну Израилю. В течение всего дня со стороны сектора Газа производятся ракетные удары по территории Израиля.
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Также Трамп отметил, что предыдущая американская администрация принесла на Ближний Восток мир. А нынешняя власть во главе с Байденом снова сводит его на нет.
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Анастасия Чинкова