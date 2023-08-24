Трамп заявил о неспособности Байдена остановить конфликт на Украине

Фото: сайт Кремля
Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал текущего лидера страны Джо Байдена за его неспособность урегулировать украинский кризис.
В интервью, данном Такеру Карлсону и размещенном в социальной сети X (бывший Twitter), Трамп выразил мнение, что Байден не справляется с задачей из-за своей некомпетентности.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты «активно участвуют» в конфликте и что на президенте лежит ответственность за его разрешение.
Вместо этого, по словам Трампа, Байден предпочитает проводить время на пляже. Трамп также заявил, что если бы он оставался у власти, конфликт был бы быстро завершен.
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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты «активно участвуют» в конфликте и что на президенте лежит ответственность за его разрешение.
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Артем Кузьмин