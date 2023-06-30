Трамп заявил о праве Украины получить то, что она «заслужила»

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Дональд Трамп заявил, что Украина может сохранить, что заслужила
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после того, как противостояние на территории Украины будет урегулировано, Киеву удастся сохранить то, «что он заслужил». Об этом сообщает Reuters.
Он выразил уверенность в том, что у украинской стороны имеется право сохранить многое из того, что государство заслужило.
Однако, что именно имел ввиду экс-лидер, он уточнять не стал.
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Он выразил уверенность в том, что у украинской стороны имеется право сохранить многое из того, что государство заслужило.
«Полагаю, что РФ не будет против этого. Нужен правильный посредник или переговорщик, а такого у нас в настоящий момент нет», - уверен Трамп.
Однако, что именно имел ввиду экс-лидер, он уточнять не стал.
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Татьяна Лаврова