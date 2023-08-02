Трампа обвинили во вмешательстве в выборы через штурм Капитолия

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Основанием для обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа стала его предполагаемая попытка помешать выборам путем провоцирования насилия и хаоса в Капитолии 6 января 2021 года, указано в обвинительном заключении, передает РИА Новости.
«Обвиняемый и его соучастник стремились использовать насилие и беспорядки в Капитолии, призывая законодателей отложить подтверждение результатов выборов на основании ложных утверждений о мошенничестве во время голосования», — говорится в документе.По информации из заключения, большое жюри присяжных признало возможность привлечь экс-президента к ответственности за «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», а также «сговор направленный против прав».
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