Трампа оштрафовали на $10 тысяч за оскорбление сотрудника суда

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Бывшего президента США Дональда Трампа оштрафовали на $10 тыс. за критику в адрес сотрудника суда. Об этом пишет Associated Press.
«Прежде чем наложить последний штраф, судья Артур Энгорон вызвал Трампа из-за стола защиты, чтобы дать показания по поводу его комментария репортерам несколькими часами ранее о предвзятости сотрудника суда. Энгорон ранее дал указание всем участникам процесса не давать публичных комментариев о его сотрудниках», — говорится в публикации.
Уточняется, что Дональд Трамп и его защитники настаивали на том, что его комментарий не относился к клерку. Они утверждают, что Трамп имел в виду своего бывшего адвоката Майкла Коэна, дающего показания.
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