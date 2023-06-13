Трампа отпустили из суда Майами без каких-либо условий

Фото: сайт Кремля
Fox News: Трампа признали не склонным к побегу и отпустили из суда Майами без условий
Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе со своим ассистентом Уолтом Наутом были освобождены из суда Майами во вторник без наложения каких-либо ограничений, сообщает телеканал Fox News.
Суд пришел к выводу, что ни Трамп, ни его помощник не представляют угрозы уклонения от закона.
Тем временем, телеканал CBS News уточнил, что суд не устанавливал никаких ограничений на перемещение Трампа, включая возможность покидать страну.
Ранее ожидалось, что Трампу предъявят обвинение в хранении секретных материалов, в то время как он уже являлся частным лицом, а также в раскрытии государственной тайны и препятствию следствия.
Суд пришел к выводу, что ни Трамп, ни его помощник не представляют угрозы уклонения от закона.
Ранее ожидалось, что Трампу предъявят обвинение в хранении секретных материалов, в то время как он уже являлся частным лицом, а также в раскрытии государственной тайны и препятствию следствия.
Артем Кузьмин