Трампу грозит 20 лет тюрьмы

Фото: сайт Кремля
Новые статьи обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о хранении секретных документов в его поместье предусматривают наказание в виде штрафа 250 тысяч долларов или заключения от 5 до 20 лет, об этом пишет издание РИА Новости, со ссылкой на документы суда.
Бывший глава США не признает вину ни по одному из пунктов, предъявленного ему обвинения.
Сообщается, что прокуроры обвиняют Трампа в уничтожении записей видеонаблюдения с камер в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, а также в умышленном удержании секретных документов, которые связаны с национальной обороны страны.
По информации издания, судебный процесс в отношении бывшего главы американского государства назначен на 20 мая 2024 года.
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Сообщается, что прокуроры обвиняют Трампа в уничтожении записей видеонаблюдения с камер в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, а также в умышленном удержании секретных документов, которые связаны с национальной обороны страны.
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Анастасия Крестьянова