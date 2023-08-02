Трампу по новому делу грозит более 50 лет тюрьмы

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По новым обвинениям в деле о вмешательстве в выборы 2020 года, бывшему президенту США Дональду Трампу грозит более 50 лет заключения. Однако, даже в случае его осуждения, Секретная служба продолжит обеспечивать его безопасность, как предусмотрено американским законодательством.
Наконец, за «сговор против прав», согласно параграфу 241, возможен штраф и заключение до 10 лет. Однако, ситуацию может усложнить конечный результат преступления: если в результате действий подсудимого кто-то умер, наказание может увеличиться до пожизненного заключения. Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа погибли протестующая и полицейский. Спецпрокурор Джек Смит заявил, что обвинения против Трампа направлены на наказание виновных в штурме Капитолия.
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Артем Кузьмин