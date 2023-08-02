Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам

Фото: сайт Кремля
В рамках дела о предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года бывшему президенту США Дональду Трампу были выдвинуты новые обвинения, указано в документе, опубликованном в судебной базе данных.
Согласно представленным обвинениям, большое жюри присяжных поддержало возможность обвинения экс-президента по четырем статьям — «сговор с намерением обмануть США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры» и «сговор направленный против прав».
Читайте также:
Выборы в США могут повлиять на завершение конфликта между Россией и Украиной
Трамп объяснил, почему нужно ладить с Россией
Трампу грозит 20 лет тюрьмы
Читайте также:
Трамп объяснил, почему нужно ладить с Россией
Трампу грозит 20 лет тюрьмы
Артем Кузьмин