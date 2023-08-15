Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов

Фото: сайт Кремля
В Джорджии, США, большое жюри представило обвинительное заключение против бывшего президента Дональда Трампа и нескольких лиц из его окружения по поводу предполагаемых манипуляций с выборами 2020 года.
Кроме Трампа, под обвинение попали его экс-адвокат Руди Джулиани и бывший помощник, а также экс-сотрудник Белого дома Марк Медоуз.
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