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Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов

Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов-2020
15 августа 2023, 06:25

Фото: сайт Кремля

В Джорджии, США, большое жюри представило обвинительное заключение против бывшего президента Дональда Трампа и нескольких лиц из его окружения по поводу предполагаемых манипуляций с выборами 2020 года.

Как передает РИА Новости, экс-президенту предъявлены обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.

Кроме Трампа, под обвинение попали его экс-адвокат Руди Джулиани и бывший помощник, а также экс-сотрудник Белого дома Марк Медоуз.

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Кеннеди-младший признал наличие американских биолаборатории на Украине
Кеннеди-младший: США создавали лаборатории на Украине для изучения биооружия
15 августа 2023, 06:31

Фото: iStock.com/SeventyFour

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший утверждает, что Америка создавала на Украине лаборатории для исследований в области биологического оружия.
«Мы имеем биолаборатории в Украине, где занимаемся разработкой биологического оружия, применяя передовые технологии, такие как CRISPR и другие методы генной инженерии, недоступные ранее», — рассказал Роберт Кеннеди-младший в интервью с журналистом Такером Карлсоном. Часть беседы опубликована в twitter-аккаунте последнего.
Он также добавил, что начиная с 2001 года, США активно финансировали проекты в области биооружия, но из-за опасений нарушения Женевской конвенции перевели контроль за биобезопасностью под юрисдикцию министерства здравоохранения.

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СМИ: в Луцке и Львове прогремели взрывы
ТСН: в Луцке и Львове на западе Украины прогремели взрывы
15 августа 2023, 05:55

Фото: iStock/FelixRenaud

На западе Украины в городах Львов и Луцк произошли взрывы, сообщает ТСН.
«15 августа 2023 года в ночное время в Луцке зарегистрировано два взрыва», — уточнил телеканал.
Два инцидента в Луцке произошли с коротким промежутком времени между ними. О происшествиях в Львове информировал мэр Андрей Садовой на своей странице в Telegram.

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Украину обвинили в использовании военной помощи против мирных жителей
Посол Антонов: Киев использует американскую военную помощь против мирных жителей
15 августа 2023, 04:52

Фото: сайт посольства РФ в Вашингтоне

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украина применяет военную помощь, полученную от западных союзников, против гражданского населения. Этот комментарий был опубликован в Telegram-канале российского дипломатического представительства.
Он выразил свое мнение по поводу решения США предоставить дополнительную помощь Киеву. Антонов подчеркнул, что американская сторона знает о том, как Украина использует полученное вооружение.

«Американцы явно осознают, что военная продукция из США активно используется киевскими властями против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры», - подчеркнул дипломат.
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СМИ: взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги
«Зеркало недели»: взрывы прогремели в украинском Днепропетровске на фоне тревоги
15 августа 2023, 04:27

Фото: iStock/Ivan Murauyou

На фоне ранее объявленной воздушной тревоги в Днепропетровске прогремели взрывы, сообщает украинский журнал «Зеркало недели».
«В Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра — ред.) раздались взрывы», — пишет издание.
Во вторник воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

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#взрывы
#тревога
#воздушная тревога
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Воздушная тревога звучит на большей части территории Украины
Сигнал тревоги звучит на большей части территории Украины, в том числе в Киеве
15 августа 2023, 03:53

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

На территории большинства регионов Украины, включая Киев и окрестности, была объявлена воздушная тревога, как указано на интерактивной карте украинского министерства цифровой трансформации.
До этого момента тревога прозвучала в таких областях, как Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Николаевская и Одесская.

Начиная с 03:24, тревога была объявлена в Киеве и ряде других областей: Черкасская, Киевская, Винницкая, Кировоградская, Житомирская и Черниговская.

Кроме того, воздушная тревога также активирована в районах Запорожской и Херсонской областей, контролируемых Киевом, а также на территории ДНР.

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#днр
#воздушная тревога
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RS: США придется уйти из Украины с позором
RS: США должны уйти из Украины с позором сейчас или ждать ухудшения ситуации
15 августа 2023, 03:49

Фото: iStock/ValleraTo

Американский обозреватель Бранко Марсетич заявил, что США слишком сильно завысили ставки на Украине, поэтому из-за проблем на фронте могут выйти из конфликта сейчас, пожертвовав престижем, или дождаться окончательного общественного разочарования.
«Для выхода США из конфликта потребуется, чтобы администрация резко отказалась от утверждений, что будущее глобального мира и демократии зависит от поражения России. Белому дому придется внезапно убедить общественность в том, что ставки на самом деле значительно скромнее, чем говорилось изначально», — пишет Марсетич в своем материале для Responsible Statecraft (RS).

Обозреватель добавил, что Соединенные Штаты больше не питают иллюзий относительно успехов ВС Украины, и это делает выход из конфликта ценой престижа США и НАТО всего лишь вопросом времени. 

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#днр
#украина
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Антонов: США отказали представителям РФ в визах на мероприятия АТЭС
15 августа 2023, 01:58

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США дискриминирует участие России в работе форума Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), используя статус принимающей стороны и председательство в АТЭС.
Дипломат отметил, что Соединенные Штаты отказывают российским представителям в выдаче виз, а также препятствуют подключению к мероприятиям по видеосвязи.

«Не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств», — цитирует РИА Новости слова Антонова.

Он подчеркнул, что действия Вашингтона, являющегося текущим председателем  авторитетной многосторонней площадки, абсолютно недопустимы, 

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#сша
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#дипломат
#россия
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Медведев усомнился в лояльности «Яндекса» к России
Медведев задумался о лояльности «Яндекса» и его нейросети «Шедеврум» к РФ
14 августа 2023, 22:55

Фото: iStock/ANGHI

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале порассуждал на тему лояльности компании «Яндекс» по отношению к России.
По словам политика, он лично опробовал приложение «Шедеврум», генерирующее картинки по запросам пользователей.

«Вбил в программу «русский с автоматом в руках». Сделала. Вбил «украинец с автоматом в руках». Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения», — отметил Медведев.

Российский зампред добавил, что это наблюдение заставило его задуматься.

«Типа русские — агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны — нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

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#россия
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В МИД предупредили о последствиях высылки Кишиневом дипломатов РФ
14 августа 2023, 21:23

Фото: iStock/Ilya Burov

В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на отношениях между странами и на их жителях.
«Этот недружественный шаг официального Кишинева, несомненно, будет иметь последствия для российско-молдавских отношений, но в первую очередь отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее глава МИД Молдавии, вице-премьер Нику Попеску заявил, что ведомство сократило количество работающих в стране российских дипломатов. О соответствующем решении молдавского внешнеполитического ведомства, была уведомлена российская сторона. По словам Попеску, Россия, якобы, вела в отношении страны враждебную политику и власти приняли решение ограничить число российских дипломатов в Молдавии. 

Глава МИД указал на то, что решение о сокращении персонала российского посольства принято единогласно лицами, принимающими политические решения.

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