Трампу пригрозили арестом по делу о мошенничестве

Фото: kremlin.ru
Председательствующий на судебном процессе по делу бывшего президента США Дональда Трампа о мошенничестве судья Артур Энгорон пригрозил заключить его под стражу.
Так, судья предложил такую меру из-за нарушения им постановления о неразглашении.
Ранее сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обвинил американские власти в двойных стандартах, утверждая, что они по-разному реагируют на события в зависимости от политических убеждений.
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«Судья, председательствующий на процессе Дональда Трампа по гражданскому делу о мошенничестве на сумму $250 млн в Нью-Йорке, в пятницу поднял вопрос о возможности заключения бывшего президента в тюрьму после того, как Трамп не выполнил приказ, требующий от него удалить пост, в котором он разгромил судебного клерка в социальных сетях», — приводит РИА Новости сообщение телеканала NBC News.
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Мелисса Тимофеева