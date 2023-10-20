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Трампу пригрозили арестом по делу о мошенничестве

Судья Энгорон пригрозил арестом Трампу
20 октября 2023, 18:58
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Председательствующий на судебном процессе по делу бывшего президента США Дональда Трампа о мошенничестве судья Артур Энгорон пригрозил заключить его под стражу.
Так, судья предложил такую меру из-за нарушения им постановления о неразглашении.

«Судья, председательствующий на процессе Дональда Трампа по гражданскому делу о мошенничестве на сумму $250 млн в Нью-Йорке, в пятницу поднял вопрос о возможности заключения бывшего президента в тюрьму после того, как Трамп не выполнил приказ, требующий от него удалить пост, в котором он разгромил судебного клерка в социальных сетях», — приводит РИА Новости сообщение телеканала NBC News.


Ранее сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обвинил американские власти в двойных стандартах, утверждая, что они по-разному реагируют на события в зависимости от политических убеждений.

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В Берлине запретили акции в поддержку Палестины
20 октября 2023, 19:20

Фото: istockphoto.com/avlien

Берлинская полиция отозвала разрешения на проведение акций в поддержку Палестины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы немецкой столицы.
Отмечается, что в субботу в Берлине должны были две пропалестинские акции.

Кроме этого, людям запретили любые мероприятия взамен отмененных вплоть до 30 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Митингующие против военных действий в секторе Газа ворвались в здание Конгресса Соединенных Штатов. Трое из нарушителей были задержаны за нападение на стражей правопорядка.

А 18 октября у Белого дома в США собрались сотни пропалестинских демонстрантов. Собравшиеся требуют прекратить огонь в секторе Газа. О готовящемся митинге было известно заранее.

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#акции
#палестина
#израиль
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#митинг
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В бюджете США закончились деньги на помощь Украине
Салливан: деньги для Украины, выделенные Конгрессом США, почти закончились
20 октября 2023, 18:58

Фото: iStock/trekandshoot

В федеральном бюджете США практически закончились деньги, ранее выделенные Конгрессом на помощь Украине. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он отметил, что в настоящее время ожидаются конкретные действия Конгресса, которые дадут гарантию продолжения оказания помощи Украине. 

Также Салливан добавил, что стране могут начать поставлять вооружение, которое ранее не передавалось. Но бюджетный запрос Конгрессу пока не содержит каких-либо упоминаний об этом. 

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сумму, которая была затрачена Евросоюзом на оказание военной помощи Украине с начала спецоперации. Подробнее читайте в материале «Радио 1». 

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#финансирование
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Кадыров назвал происходящее в Газе геноцидом мусульман-палестинцев
20 октября 2023, 18:58

Фото: kremlin.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал происходящее в секторе Газа откровенным геноцидом мусульман-палестинцев, в своем Telegram-канале.
«Трагические и душераздирающие события, происходящие на территории сектора Газа, не оставляют никого равнодушным. Кадры, которые мы ежедневно видим, наглядно свидетельствуют, что каждый из нас является свидетелем откровенного геноцида мусульман-палестинцев», - прокомментировал ситуацию Кадыров. 

Чеченский лидер также подчеркнул, что подобные преступления уже давно настроили весь цивилизованный мир против стран, совершающих их. В союзниках как у Израиля, так и Украины только те западные государства, которые сами «давно перешагнули все мыслимые и немыслимые рамки».

По словам Кадырова, именно против этих преступников Россия сейчас и сражается на полях специальной военной операции. 

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#рамзан чечня
#палестина
#израиль
#сектор газа
#мусульмане
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США ввели санкции в отношении трёх китайских компаний за помощь Палестине
США обвинили три компании Китая в передаче технологий Пакистану
20 октября 2023, 18:37

Фото: iStock/designer491

США ввели санкции в отношении трёх компаний из Китая, которые подозреваются в помощи Пакистану. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Уточняется, что под ограничения попали General Technology Limited, Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd. и Changzhou Utek Composite Company Ltd. По мнению американских политиков, компании передавали материалы или технологии для производства баллистических ракет Пакистану.

Ранее сообщалось, что антироссйиские санкции, введённые США, оказали негативное влияние совершенно на другую страну. Это сильно сказалось на состоянии её экономики. Подробнее читайте в материале «Радио 1». 

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#сша
#санкции
#китай
#компании
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ВСУ предприняли крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье
Сальдо: ВСУ предприняли крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье
20 октября 2023, 18:33

Фото: iStock/3D_generator

ВСУ атаковали ракетами Крым и Приазовье. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«В минувший час враг предпринял крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Выпущено не менее 10 — 15 ракет, в том числе — переделанных С200», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что над территорией Херсонской области было сбито пять украинских ракет. Три штуки в Каховском и две в Геническом округе. 
Сальдо похвалил российскую систему противовоздушной обороны за успешную работу.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работает система противовоздушной обороны. По предварительным данным, над морем в районе Любимовки сбита вражеская ракета.

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#губернатор
#нападение
#ракета
#крым
#telegram
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В Севастополе над морем сбита украинская ракета
Развожаев: в Севастополе работает система ПВО
20 октября 2023, 18:22

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Севастополе работает система противовоздушной обороны. По предварительным данным, над морем сбита вражеская ракета. Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем в районе Любимовки сбита ракета», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все городские службы находятся в готовности и продолжают контролировать обстановку.

Ранее в городе была объявлена воздушная тревога. Угроза сохраняется до сих пор.

18 октября российская система противовоздушной обороны России сбила в небе над Крымом две украинские ракеты. Уточнялось, что киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма.

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#ракета
#telegram
#пво
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Швеция может начать депортировать тех, кто поддерживает ХАМАС
20 октября 2023, 17:36

Фото: iStock/WDnet

Швеция может начать депортировать из страны тех, кто проявляет симпатию к палестинскому движению ХАМАС. Об этом рассказала министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард, передает газета Aftonbladet.
«Если человек выбирает чествовать ту смерть, которую распространяет террор, то можно в самом деле поставить вопрос о том, не лишился ли он права находиться здесь», - считает Стенергард.

Ранее издание Financial Times написало, что обстрелы Израиля сектора Газа негативно повлияли на дипломатические усилия стран Запада, которые пытались перетянуть Глобальный Юг на сторону Украины. Кризис на Ближнем Востоке стал подарком небес для России, и Москва перестала быть мировым изгоем. На протяжении проведения спецоперации США, Великобритания, Франция и другие страны Евросоюза активно пытались доказать всему международному сообществу, что это борьба авторитаризма с демократией, то есть зла с добром.

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#человек
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Бывший британский премьер Джонсон предостерег США от трагической ошибки
Джонсон: Сокращение помощи Украине в пользу Израиля станет трагической ошибкой
20 октября 2023, 17:16

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США может допустить «трагическую ошибку», если сократит военную помощь Украине на фоне эскалации конфликта в Изариле, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для Telegraph.
«Некоторые в Капитолии заявляют, что, если мы хотим сделать больше для помощи Израилю против множества врагов этой страны, тогда мы должны пересмотреть или сократить нашу поддержку Украины. Это станет трагической ошибкой», - прокомментировал ситуацию Джонсон. 

По мнению бывшего премьера, Украина и Израиль борются за одни и те же ценности. Именно поэтому, Вашингтону необходимо продолжать помогать как Киеву, так и Иерусалиму, ведь оба эти государства заслуживают поддержки со стороны западных союзников.

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#великобритания
#помощь
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Появились подробности о планах наземной операции Израиля в Газе
Галант: план операции Израиля в Газе состоит из трех этапов
20 октября 2023, 17:13

Фото: iStock/e-crow

План наземной операции Израиля в секторе Газа состоит из трех этапов. Подробности раскрыл министр обороны Йоав Галант, передает местное издание 13tv.
«Мы находимся на первом этапе, на котором происходит военная кампания по огневому поражению, а затем начнётся наземная операция, цель которой состоит в том, чтобы уничтожить боевиков и нанести ущерб инфраструктуре, чтобы нейтрализовать и уничтожить ХАМАС», - заявил Галант.

По его словам, второй этап охарактеризуется уменьшением интенсивности боевых действий для подавления очагов сопротивления.

На третьем этапе Израиль планирует создать в секторе Газа режим безопасности, а также новую реальность для жителей Израиля и прилегающих территорий.

Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что причины, по которым ещё не началась наземная операция в секторе Газа, могут быть тактическими.

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