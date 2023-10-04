Трансгендер Сара-Эштон Чирилло заявила, что продолжает быть спикером ВСУ

Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, которую, как сообщалось ранее, отстранили от должности представителя Сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявила, что продолжает занимать эту должность. Об этом она сообщила в социальной сети X (экс-Twitter).
Чирилло опубликовала в микроблоге свою фотографию, сопроводив её следующим комментарием: «Твой вид, когда тебе сказали, что тебя оправдали по всем обвинениям». Также она заявила о намерении написать книгу о своём опыте пребывания на Украине, первый том которой должен выйти в одном из американских издательств уже летом 2024 года.
Ранее сообщалось, что представителя украинской теробороны, трансгендера из США Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности из-за угроз в адрес российских журналистов. Отмечается, что заявления Эштон-Чирилло не были одобрены со стороны командования ВС Украины.
Сара Эштон-Чирилло в начале сентября опубликовала ролик с угрозами в адрес представителя российских СМИ. О ком конкретно идет речь, она при этом не указывала.
Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс спросил Эштон-Чирилло, собирается ли Украина убивать неугодных ей людей, как она лично обещала, и есть ли в «расстрельном списке» американцы. Представитель ВСУ ответила, что никогда не угрожала никого убить (пост с угрозами она, видимо, уже удалила). Также Эштон-Чирилло добавила, что никаких «расстрельных списков» не существует — все это «выдумки Кремля и пропаганда».
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Ранее сообщалось, что представителя украинской теробороны, трансгендера из США Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности из-за угроз в адрес российских журналистов. Отмечается, что заявления Эштон-Чирилло не были одобрены со стороны командования ВС Украины.
Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс спросил Эштон-Чирилло, собирается ли Украина убивать неугодных ей людей, как она лично обещала, и есть ли в «расстрельном списке» американцы. Представитель ВСУ ответила, что никогда не угрожала никого убить (пост с угрозами она, видимо, уже удалила). Также Эштон-Чирилло добавила, что никаких «расстрельных списков» не существует — все это «выдумки Кремля и пропаганда».
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Артем Путинцев