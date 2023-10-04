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Трансгендер Сара-Эштон Чирилло заявила, что продолжает быть спикером ВСУ

04 октября 2023, 04:13

Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, которую, как сообщалось ранее, отстранили от должности представителя Сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявила, что продолжает занимать эту должность. Об этом она сообщила в социальной сети X (экс-Twitter).
Чирилло опубликовала в микроблоге свою фотографию, сопроводив её следующим комментарием: «Твой вид, когда тебе сказали, что тебя оправдали по всем обвинениям». Также она заявила о намерении написать книгу о своём опыте пребывания на Украине, первый том которой должен выйти в одном из американских издательств уже летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что представителя украинской теробороны, трансгендера из США Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности из-за угроз в адрес российских журналистов. Отмечается, что заявления Эштон-Чирилло не были одобрены со стороны командования ВС Украины.


Сара Эштон-Чирилло в начале сентября опубликовала ролик с угрозами в адрес представителя российских СМИ. О ком конкретно идет речь, она при этом не указывала.

Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс спросил Эштон-Чирилло, собирается ли Украина убивать неугодных ей людей, как она лично обещала, и есть ли в «расстрельном списке» американцы. Представитель ВСУ ответила, что никогда не угрожала никого убить (пост с угрозами она, видимо, уже удалила). Также Эштон-Чирилло добавила, что никаких «расстрельных списков» не существует — все это «выдумки Кремля и пропаганда».

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#сша
#всу
#украина
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Президент Чехии Пётр Павел: ЕС должен расширяться ради своей же безопасности
04 октября 2023, 04:36

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз должен расширяться ради собственной безопасности, заявил президент Чехии Пётр Павел, передает «Чешское телевидение». По его словам, необходимо как можно быстрее завершить интеграцию в ЕС Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии.
«Новый геополитический императив требует новой динамики расширения», — заявил Павел в разговоре с журналистами.

Глава Чехии считает, что Европейский союз должен установить «прозрачные и достижимые» критерии членства или четкий график процесса вступления стран-кандидатов. Присоединение в блок новых стран обеспечит безопасность и стабильность демократий, подчеркнул он.

Ранее издание Politico сообщило, что ЕС готовится начать переговоры с Киевом о вступлении в ряды блока уже в декабре 2023 года.

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#чехия
#украина
#грузия
#евросоюз
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Блинкен: Байден стремится избежать прямого конфликта с РФ на почве Украины
04 октября 2023, 03:48

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Стремление избежать прямого конфликта России и США из-за событий на Украине с самого начала является одной из «путеводных звёзд» американского президента Джо Байдена. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего выступления в Университете Райса в Хьюстоне (штат Техас) во вторник, 3 октября.
«С первого дня у президента Байдена было две "путеводных звезды". Одна из них — убедиться в том, что мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и привлечь другие страны <...> Однако другая [путеводная звезда] — избежать прямого конфликта с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться», — объяснил Блинкен два главных внешнеполитических приоритета Байдена по украинскому вопросу.

Вместе с тем, по словам шефа американской дипломатии, хотя США и оставляют за Киевом право принятия решений о характере боевых действий, тем не менее, Вашингтон никогда не поощрял нанесение ударов за пределами территории Украины.

Энтони Блинкен ещё раз подчеркнул, что самый надёжный, по мнению американской администрации, путь прекращения украинского конфликта — это укрепление военных позиций Украины, поскольку из-за действий России, якобы исходящей из желания «продержаться дольше Запада», какой-либо значимый дипломатический прорыв между двумя странами сейчас невозможен.

Киевские власти не настроены на мирное разрешение конфликта, они хотят продолжения вооруженного противостояния, об этом заявил ранее на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.

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#сша
#украина
#россия
#джозеф байден
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Дипломат Полянский: Запад контролирует сайт «Миротворец»
04 октября 2023, 03:01

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Страны Запада контролируют украинский экстремистский сайт «Миротворец», считает первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, речь может идти об управлении экстремистским ресурсом из США или Канады.
«Этот веб-сайт считается украинским, но на самом деле он ведется где-то на Западе», — заявил Полянский в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По словам дипломата, «Миротворец» находится под контролем не украинских, а американских властей, или как минимум «в зоне их досягаемости».

Между тем  Украина через данный сайт уже открыто угрожает американцам, написало ранее издание  The American Conservative. По словам автора публикации, «Миротворец» наполнен призывами к насилию над противниками Украины, среди которых, помимо россиян, присутствуют граждане других стран, высказывающихся хоть как-то против киевского режима.

Не так давно, в частности, в базу «Миротворца» попал северокорейский лидер Ким Чен Ын  за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», также его обвиняют в пособничестве России.

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Спикера Палаты представителей Конгресса США Маккарти отправили в отставку
04 октября 2023, 02:29

Фото: iStock/trekandshoot

Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку спикера Кевина Маккарти. Отмечается, что 216 конгрессменов проголосовали за его отстранение, против — 210. Об этом пишет РИА Новости.
Снятие Маккарти с должности инициировал республиканец Мэтт Гаетц из-за решения однопартийца пойти на компромисс с демократами и добиться 45-дневного бюджета для избежания шатдауна.

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#сша
#конгресс сша
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Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти смещен со своего поста
03 октября 2023, 23:55

Фото: iStock/rarrarorro

Впервые в истории спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отправлен в отставку. Об этом сообщает американский телеканал NBS News. Как свидетельствуют результаты голосования, за отставку Маккарти, представляющего штат Калифорния, высказалось 216 конгрессменов, против — 210.
Инициатором отставки спикера стала группа его же однопартийцев во главе с республиканцем Мэттом Гетцем. Последний обвинил Маккарти в сговоре с демократами ради принятия 45-дневного федерального бюджета во избежание шатдауна. Кроме того, Гетц считает, что спикер якобы согласовал «секретную сделку» о финансировании Украины с президентом Джо Байденом.

Произошедшее — это беспрецедентный в американской истории случай. Пока обязанности главы Палаты представителей будет исполнять временный спикер, выбранный из списка заместителей, составленного Маккарти ранее в этом году.  Отметим, что сам Кевин Маккарти был избран спикером в январе 2023 года только лишь с пятнадцатой попытки.

Теперь уже бывший спикер неоднократно выступал против спонсирования украинского конфликта и призывал убрать это пункт из бюджета США. Также он заявлял, что готов к отстранению от своей должности.

«Да, это неправильно. Они делают выбор в пользу Украины, а не американцев. Я знаю, что там есть проблемы, но мы также должны смотреть на то, что происходит сейчас в США», — так Маккарти ответил на вопрос по поводу включения дополнительной помощи Украине в проект финансирования.

Он подчеркнул, что на южной границе США существуют проблемы и именно их решение должно являться приоритетом для правительства, отметив, что Киеву уже предоставлена достаточная сумма денег.

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#конгресс сша
#украина
#политика
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Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в блок
Politico: ЕС готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в блок
03 октября 2023, 23:52

Фото: iStock/ValtimorN

Евросоюз (ЕС) готовиться к переговорам с Украиной по вопросу вступления страны в блок. Об этом пишет Politico.
По информации газеты, Евросоюз планирует сообщить об этом к декабрю текущего года.

Президент Чехии Петр Павел в ходе выступления в бельгийском городе Брюгге заявил, что ЕС должен расширяться в интересах безопасности блока, а Украину в свою очередь нельзя бросать на произвол геополитических манипуляций.

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#ес
#евросоюз
#украина
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«Готов потерять работу»: Маккарти выступил с неожиданным заявлением
Маккарти заявил, что готов к отстранению с поста спикера палаты представителей
03 октября 2023, 22:12

Фото: iStock/lucky-photographer

Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявил, что готов к отстранению с должности.
«Если к концу дня я потеряю работу, то быть по сему», - прокомментировал ситуацию Маккарти. 

При этом, он заявил, что продолжит бороться за американское общество. 

Ранее член палаты представителей конгресса США Мэтт Гаетц сказал, что на будущей неделе планирует подать прошение об отстранении Маккарти. А именно об отстранении своего однопартийца-республиканца Кевина Маккарти с поста спикера палаты. 

Сам Маккарти неоднократно выступал против спонсирования украинского конфликта и призывал убрать это пункт из бюджета США.

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#сша
#белый дом
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МИД РФ: В планы Киева не входит мир, он требует продолжения конфликта
03 октября 2023, 21:32

Фото: iStock/vlad_karavaev

Киевские власти не настроены на мирное разрешение конфликта, они хотят продолжения вооруженного противостояния, об этом заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.
«Это выступление (делегата с Украины) четко демонстрирует, что киевский режим не настроен ни на какой мир, а настроен лишь на дальнейшее продолжение конфликта, на дальнейшие обвинения в адрес России без поиска путей выхода на урегулирование этого кризиса», - прокомментировал ситуацию Воронцов. 

При этом, ранее журналист Марк Темницкий заявил, ​что если украинская армия не добьется успехов в ближайшее время, союзники подтолкнут ее к подписанию мирного договора на условиях России.

К тому же, официальный представитель Белого дома Джон Кирби признался, что у Соединенных Штатов осталось денег на два месяца поддержки Украины.

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«Осталось два месяца»: В Белом доме раскрыли неудобную правду об Украине
Белый дом: У США осталось денег на два месяца помощи Украине
03 октября 2023, 21:22

Фото: iStock/rarrarorro

У Соединенных Штатов осталось денег на два месяца поддержки Украины, об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга.
«Учитывая темпы, с которыми мы предоставляем помощь, речь может идти, вероятно, о паре месяцев или около того», - прокомментировал ситуацию Кирби, отвечая на вопрос о том, собираются ли США дальше продолжать поддерживать Киев.

При этом, Кирби отметил, что продолжительность помощи напрямую зависит от ее объемов и потребностей украинской армии. 

Ранее американский лидер Джозеф Байден намерен продолжать поддерживать Украину, даже вопреки сопротивлению среди некоторых республиканцев в конгрессе. 3 октября Байден провел телефонный разговор со своими коллегами, в ходе которого обсуждалось продолжение помощи Украине.

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#сша
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#белый дом
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