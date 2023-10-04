Трансгендер Сара-Эштон Чирилло заявила, что продолжает быть спикером ВСУ

Стремление избежать прямого конфликта России и США из-за событий на Украине с самого начала является одной из «путеводных звёзд» американского президента Джо Байдена. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего выступления в Университете Райса в Хьюстоне (штат Техас) во вторник, 3 октября.