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Тренер Йованович: Путин — лучший человек на свете

11 октября 2023, 10:10
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Сербский тренер Владимир Йованович, уволенный из эстонского мини-футбольного клуба «Виймси Смсраха» за поздравление с днем рождения Владимира Путина, рассказал о своем отношении к российскому президенту.
В разговоре с корреспондентом издания Sport24 сербский специалист отметил, что просто сказал то, что чувствовал, а на это, по его мнению, имеет право каждый человек. Он не держит зла на руководство эстонского клуба, так как понимает, что у них есть свой взгляд на определенные вещи, и это также их право.

«Но и меня никто не может заставить молчать о том, что я думаю и чувствую. Это и есть свобода слова и демократия. Да, для меня сейчас Путин — лучший человек на свете. Он борется за свободу. Борется не только за Россию, но и за всех нас», — сказал Йованович.


Он добавил, что политика часто разрушает отношения между народами, но она не должна разрушать также и спорт. Сам же он просто хочет работать, быть счастливым и иметь право на собственное мнение. Интересно, что сербский тренер не высказал никакого негатива по отношению к бывшим работодателям. Думается, при желании Йованович легко сможет найти работу в России.

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Столтенберг пообещал решительный ответ при подтверждении атаки на Balticconnector
НАТО предупредила об ответе при подтверждении атаки на Balticconnector
11 октября 2023, 11:33

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что в случае подтверждения атаки на газопровод Balticconnector, НАТО предпримет решительный и единый ответ. Такое предупреждение он вынес перед началом двухдневной встречи глав минобороны стран Североатлантического блока в Брюсселе.
«В случае, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным», - заявил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена из-за подозрения на утечку. В финской компании Gasgrid Finland отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал. При этом представитель центральной криминальной полиции Финляндии Тимо Килпеляйнен заявил, что повреждение газопровода Balticconnector расследуется как вандализм с отягчающими обстоятельствами. Однако сейсмологи в Норвегии сообщили о том, что зафиксировали вероятный «взрыв» 8 октября в районе газопровода Balticconnector.

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Defense One: ВВС США эвакуировали американских военных из Израиля
11 октября 2023, 11:24

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Военно-воздушные силы США эвакуировали находившихся на территории Израиля американских военнослужащих. Как сообщили в ведомстве, для отправки домой небольшого количества солдат был использован самолет С-17.
Как сообщает портал Defense One со ссылкой на заявление неназванного представителя ВВС, эвакуация потребовалась военнослужащим армии США после того, как были отменены из-за начала военных действий против ХАМАС намеченные ранее совместные американо-израильские учения.

Собеседник портала уточнил, что самолет прилетел в Израиль пустым, а в обратный рейс отправился, имея на борту исключительно американских военных. Ранее в пресс-службе армии США сообщили, что в ночь на среду, 11 октября, в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве приземлился первый американский самолет с боеприпасами для Армии обороны Израиля.

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МИД Палестины осудил Израиль за использование запрещённого во всём мире оружия
МИД Палестины обвинил Израиль в совершении обстрелов кассетными боеприпасами
11 октября 2023, 11:20

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Палестинский МИД обвинил Израиль в использовании кассетных и фосфорных боеприпасов в секторе Газа. Об этом ведомство заявило на странице в Facebook*.
МИД Палестины заявил, что в зоне сектора Газа израильские военные наносят удары фосфорными и кассетными боеприпасами, запрещёнными на международном уровне. 

В ведомстве добавили, что осуждают действия израильского Минобороны за решение использовать этот вид вооружения.

Ранее сообщалось, что по территории Израиля был совершён ряд обстрелов со стороны Сирии. ЦАХАЛ в ответ выпустила артиллерийские и миномётные снаряды. 

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Собянин раскрыл подробности столкновения поездов на станции Печатники
Собянин: при столкновении поездов в столичном метро никто серьезно не пострадал
11 октября 2023, 11:04

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 10 октября на станции столичного метрополитена Печатники произошло столкновение двух составов.
«Сегодня в 10:30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошёл накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в аварии серьезно никто не пострадал. Однако машинист одного из поездов получил травму. Сейчас с ним работают медики.
По словам главы столицы, сейчас уже начали проводиться ремонтные работы. Движение поездов будет оперативно восстановлено. Также всем будет оказана помощь и поддержка.

Ранее стало известно, что на станции московского метрополитена «Печатники» столкнули два поезда. На Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена нет движения между станциями «Люблино» и «Дубровка» из-за столкновения двух составов на станции «Печатники».В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Пострадали два человека, девушка и машинист. Последнего зажало между двумя составами.

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К станции метро Печатники направлено 20 бригад скорой помощи
11 октября 2023, 10:54

Фото: iStock/blinow61

К станции столичного метрополитена Печатники, где произошло столкновение двух поездов, направлено порядка 20 бригад скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Напомним, на станции московского метрополитена «Печатники» столкнули два поезда. На Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена нет движения между станциями «Люблино» и «Дубровка» из-за столкновения двух составов на станции «Печатники».

Уточняется, что поезда столкнулись на низких скоростях, однако из-за соприкосновения они смялись. В настоящее время известно о двух пострадавших в результате ЧП. Пострадала девушка и машинист, которого зажало между составами при столкновении.

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Колыма не примет предателей и релокантов, покинувших Россию
Носов: Колыма не примет предателей и релокантов, покинувших Россию
11 октября 2023, 10:38

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Колыма не будет принимать предателей и релокантов, от них нужно избавляться. Такое заявление сделал губернатор Магаданской области Сергей Носов в рамках встречи с учителями.
«Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более, эти клише от релокантов прошлого. Они, к сожалению, имеют место быть», - заявил Носов.

По его словам, от этого нужно избавляться не только Колыме, но всем регионам России. Он подчеркнул, что в Магаданской области живут и работают прекрасные люди, которые являются патриотами своей страны.

Носов также добавил, что Колыма активно развивается, в этой связи регион нуждается в грамотных, образованных и профессиональных людях.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предрекает незавидное будущее релокантам, занимавшимся дискредитацией РФ и ВС РФ в связи с СВО.
По его словам, те, кто радовался выстрелам по территории России, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, должны осознавать, что здесь их не только не ждут. Если они приедут сюда, то Магадан им обеспечен.


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Belga: Зеленский прибыл с визитом в Брюссель
11 октября 2023, 10:30

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель. Там в рамках встречи министров обороны стран НАТО, открывающейся в среду, 11 октября, пройдут заседания контактной группы по поставкам вооружений на Украину, а также совещание Совета Украина - НАТО.
Кроме того, в канцелярии премьер-министра Бельгии Александера де Кроо сообщили, что украинский лидер встретится также и с главой бельгийского правительства для обсуждения двусторонних отношений и предстоящего председательства Бельгии в Совете Евросоюза, сообщает информационное агентство Belga. 

Также в переговорах запланировано участие главы бельгийского внешнеполитического ведомства Аджи Лябиб, министра обороны страны Людвига Дедондера и министра по сотрудничеству в целях развития Каролин Геннез.

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Бельгия решила отправить Украине F-16 к 2025 году
Минобороны Бельгии заявило, что поставит Украине самолеты F-16 к 2025 году
11 октября 2023, 10:10

Фото: istock / VanderWolf-Images

Правительство Бельгии отправит Украине истребители F-16 к 2025 году. Информацию сообщила глава Министерства обороны Бельгии Людивин Дедондер в эфире радио Bel RTL. Заявление было сделано перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе по вопросам поставок вооружения Украине.

«Правительство Бельгии приняло решение поставить Украине самолеты F-16 к 2025 году», — завила глава МО.
Отмечается, что количество переданных самолетов не уточняется. Дедондер сообщила, что вопрос решается «в зависимости от увеличения мощности наших новых истребителей F-35».  Кроме того, глава бельгийского оборонного ведомства добавила, что Бельгия продолжит обучать украинских пилотов по обслуживанию авиационного парка для Киева.

Ранее США обещали начать поставку F-35 Бельгии в 2023 году, но сроки уже несколько раз сдвигались. 

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NYT назвала четыре ошибки израильских спецслужб, которые привели к атаке ХАМАС
NYT назвала ошибки Израиля, которые привели к нападению боевиков ХАМАС
11 октября 2023, 09:57

Фото: iStock/Gilnature

Израиль недооценил угрозу со стороны Палестины и был чрезмерно уверен своим военным руководством, что стало главными причинами произошедшей атаки ХАМАС. Об этом сообщает The New York Times.
Издание выделяет четыре предполагаемых сбоя в системе безопасности Израиля, которые повлекли за собой вооружённое столкновение. 

  1. Израильская разведка не могла в полной мере контролировать важные каналы связи, которые используются ХАМАС;
  2. Страна сильно зависит от оборудования,с помощью которого производится обследование границы. Палестинцы смогли отключить его, что создало ряд трудностей для Израиля;
  3. Командиры израильской армии находились на одной пограничной базе, которую захватили практически сразу же. Это стало препятствием для связи с остальными вооружёнными подразделениями армии Израиля;
  4. Правительство Израиля доверительно отнеслось к заявлениям палестинцев о невозможности атаки.
Кроме того, уточняется, что за неделю до случившихся событий, руководители служб безопасности вели переговоры с правительством исключительно по теме предполагаемой атаки со стороны Ливана. О палестинской организации ХАМАС речь не шла.

Также стало известно, что утром 7 октября разведка зафиксировала активность со стороны палестинских боевиков и послала сигнал тревоги подразделениям, находящимся на границе с сектором Газа. Однако реакции на него не последовало по неизвестным причинам.

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