Тренер Йованович: Путин — лучший человек на свете

Фото: сайт Кремля
Сербский тренер Владимир Йованович, уволенный из эстонского мини-футбольного клуба «Виймси Смсраха» за поздравление с днем рождения Владимира Путина, рассказал о своем отношении к российскому президенту.
В разговоре с корреспондентом издания Sport24 сербский специалист отметил, что просто сказал то, что чувствовал, а на это, по его мнению, имеет право каждый человек. Он не держит зла на руководство эстонского клуба, так как понимает, что у них есть свой взгляд на определенные вещи, и это также их право.
Он добавил, что политика часто разрушает отношения между народами, но она не должна разрушать также и спорт. Сам же он просто хочет работать, быть счастливым и иметь право на собственное мнение. Интересно, что сербский тренер не высказал никакого негатива по отношению к бывшим работодателям. Думается, при желании Йованович легко сможет найти работу в России.
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«Но и меня никто не может заставить молчать о том, что я думаю и чувствую. Это и есть свобода слова и демократия. Да, для меня сейчас Путин — лучший человек на свете. Он борется за свободу. Борется не только за Россию, но и за всех нас», — сказал Йованович.
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Александр Бойцов