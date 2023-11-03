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Третий комитет ГА ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что за принятие резолюции проголосовали 112 государств, против выступили 50 стран, в их числе Украина, США, Великобритания, Германия, Канада. Согласно документу, государствам следует принять все необходимые меры для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, которые были совершены в период Второй мировой войны. Авторы резолюции решительно осуждают случаи, которые связаны с героизацией и пропагандой нацизма.
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Екатерина Коршунова