Три человека пострадали при конфликте таксистов под Петербургом

Фото: Фотобанк Московской области
Три человека получили ранения при стрельбе в городе Кудрово Ленинградской области после того, как разгорелся конфликт между тамошними таксистами.
По рассказу одного из очевидцев, одного из таксистов ранили в шею, второго — в глаз, а еще один пострадавший получил огнестрельное ранение туловища.
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