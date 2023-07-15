Три зарубежных автоконцерна пока не решили судьбу своих заводов в России

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Многие иностранные автомобильные концерны в последний год постепенно покидали российский рынок. Однако Hyundai, Stellantis и Mitsubishi пока не решили судьбу своих предприятий на территории России.
Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что продажа этого завода — вопрос времени. Он огромный, современный, высокотехнологичный. Вокруг него сосредоточено большое количество предприятий, выпускающих комплектующие и запчасти. Эксперт отметил, что любая крупная покупка такого рода в настоящее время возможна только для российских инвесторов.
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