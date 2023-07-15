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Три зарубежных автоконцерна пока не решили судьбу своих заводов в России

15 июля 2023, 11:29

Фото: istockphoto/JHVEPhoto

Многие иностранные автомобильные концерны в последний год постепенно покидали российский рынок. Однако Hyundai, Stellantis и Mitsubishi пока не решили судьбу своих предприятий на территории России.

Несмотря на то, что конвейеры на этих заводах давно простаивают, руководство хранит молчание и не делает окончательных заявлений об уходе, передает РИА Новости. Например, производство на заводе Hundai в Санкт-Петербурге было приостановлено еще в марте 2022 года. В корейских СМИ с тех пор не раз появлялась информация о предстоящей продаже активов предприятия, в частности, компании «Астана Моторс». Министерство промышленности и торговли РФ в мае нынешнего года подтвердило, что Hundai сообщал о намерении продать завод, однако покупатель не был назван.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что продажа этого завода — вопрос времени. Он огромный, современный, высокотехнологичный. Вокруг него сосредоточено большое количество предприятий, выпускающих комплектующие и запчасти. Эксперт отметил, что любая крупная покупка такого рода в настоящее время возможна только для российских инвесторов.

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#Hyundai
#Stellantis
#Mitsubishi
#завод
#автоконцерн
#продажа
#рынок
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МИД РФ: американцы и их союзники сами провоцируют КНДР на запуски ракет
15 июля 2023, 10:54

Фото: istockphoto/Alexyz3d

США и их союзники сами провоцируют правительство Северной Кореи на запуски ракет. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко.
КНДР просто вынуждена реагировать на враждебные действия Запада, подчеркнул политик. Запуски ракет и другие военные приготовления являются адекватной реакцией на действия Вашингтона и его сателлитов, передает слова Руденко издание «Лента.ру». 

Ранее помощник Генерального секретаря ООН Халед Хиари сообщил, что запущенная из окрестностей Пхеньяна баллистическая ракета большой дальности упала в море в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Комментируя это заявление, Андрей Руденко отметил, что его коллеги вместе с сотрудниками Минобороны страны в настоящее время продолжают исследовать этот вопрос. Но пока четких данных о том, что ракета упала в российской экономической зоне, нет, сообщил дипломат.

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#Hyundai
#Stellantis
#Mitsubishi
#завод
#автоконцерн
#продажа
#рынок
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Джонсон: Украина должна быть принята в НАТО без условий
15 июля 2023, 10:52

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина безоговорочно должна быть принята в НАТО. Об этом он сообщил Daily Mail.
«Так чего же они испугались? Когда лидеры НАТО приехали в Вильнюс на этой неделе, было совершенно очевидно, что они должны делать. Они должны были быть сильными. В этом весь смысл НАТО», — написал Джонсон. 

Политик указал на неправильность действий представителей НАТО. По его мнению, альянс должен был дать понять Украине, что её примут в блок после окончания военных действий. Вместо этого Зеленский получит «приглашение» в НАТО, «когда союзники договорятся и когда будут выполнены условия». 

Джонсон также уточнил, что ​Украина приложила большое количество усилий, чтобы ​показать свою готовность к ​вступлению НАТО. Ни одна страна ​не показала такой целеустремлённости и вообще не так сильно нуждается в членстве НАТО, как Украина. 

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал упростить процедуру вхождения Украины в альянс. 

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#политика
#НАТО
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Mirror: Забастовки на складе Минобороны Великобритании усложнят поставки ракет на Украину
15 июля 2023, 10:34

Фото: iStock/santima.studio

Забастовки работников оружейного склада Министерства обороны Великобритании могут осложнить поставки ракет Storm Shadow и Brimstone на Украину. Об этом сообщает газеты Mirror
Более 50 работников объекта устроили протесты из-за низкого уровня зарплаты. Они намерены объявить новую забастовку в понедельник.

Издание уточняет, что продолжение недовольств может оказать влияние на поставки оружия на Украину. В связи с этим, Минобороны Великобритании приняло «чрезвычайные меры».

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#забастовка
#ракеты
#ВСУ
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Российско-китайские военные учения пройдут в Японском море
15 июля 2023, 09:13

Фото: istockphoto/Roman Zaika

Министерство обороны КНР сообщило о проведении в Японском море военных учений «Север. Взаимодействие-2023». В них примут участие военно-морские силы России и Китая.
Основную тему маневров в китайском военном ведомстве обозначили как отработку взаимодействия при поддержании безопасности стратегических морских путей, передает РИА Новости. Кроме частей военно-морского флота (ВМФ) России, в зону проведения учений также будут направлены самолеты военно-воздушных сил (ВВС). 

Во время маневров в Японском море будут проводиться совместные операции с целью улучшения стратегического взаимодействия между армиями двух стран, а также укрепления способности вместе поддерживать мир и стабильность в тихоокеанском регионе и быстро реагировать на возможные внешние вызовы в сфере безопасности.

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#китай
#россия
#маневры
#учения
#флот
#море. безопасность
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Вице-президент США Харрис назвала сокращение населения способом улучшения экологии
15 июля 2023, 07:58

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

На выступлении в Белом Доме вице-президент США Камала Харрис заявила, что для улучшения экологической ситуации необходимо не только использовать чистую энергию, но и сокращать население. По ее словам, это позволит детям дышать чистым воздухом и пить чистую воду.
Позже на сайте Белого Дома появился исправленный вариант речи политика, из которого стало ясно, что она оговорилась, произнеся вместо слова «загрязнение» (англ. pollution) «население» (population). Однако первый вариант выступления уже разошелся по Сети и вызвал множество язвительных комментариев пользователей, сообщает сайт «Рен-ТВ».

Американцы вспомнили предыдущие ляпы в речах Харрис, а также ее неуместные шутки, над которыми смеялась только она сама. Некоторые предположили, что подобные оговорки среди американских политиков стали эпидемией после того, как в неловкие и комичные ситуации систематически начал попадать президент Байден, который не мог найти выход со сцены, протягивал руку невидимому собеседнику, путал названия стран либо не мог их выговорить и так далее.

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#сша
#харрис
#вице-президент
#экология
#население
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FT: Президент ЮАР Рамафоса пытается убедить Путина отказаться от личного участия в саммите БРИКС
15 июля 2023, 07:57

Фото: сайт Кремля

Президент ЮАР Сирил Рамафоса напрямую обсуждает с президентом РФ Владимиром Путиным проблему его визита на саммит БРИКС, пытаясь отговорить от личного приезда из-за выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителя вице-президента ЮАР Пола Машатиле.
Республика является участником Римского статута Международного уголовного суда, из-за чего обязана исполнить ордер на арест, выданный со стороны МУС в отношении российского лидера. Однако для правительства ЮАР это неприемлемо, поскольку оно само пригласило президента РФ на августовский саммит БРИКС.

Для нас это большая дилемма. Конечно, мы не можем его арестовать. Это почти как вы приглашаете своего друга к себе домой, а затем арестовываете его. Поэтому для нас его отсутствие — лучшее решение. Однако русские недовольны. Они хотят, чтобы он приехал»,— заявлял Пол Машатиле в интервью News24.

ЮАР предложила три варианта: перенос саммита БРИКС в Китай, отправка на саммит вместо президента министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также проведение виртуального саммита. Однако в итоге ни один из них не был принят всеми без исключения партнерами по БРИКС. Окончательное решение вопроса будет обсуждаться во время визита президента ЮАР в Россию на саммит Россия — Африка.

Саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, туда приглашены главы Бразилии, РФ, Индии, КНР и ЮАР.

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#ЮАР
#БРИКС
#Сирил Рамафоса
#Владимир Путин
#МУС
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AP: США рассматривают «ряд военных вариантов» противодействия активности РФ в небе над Сирией
15 июля 2023, 07:40

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Представитель Пентагона заявил журналистам, что Соединенные Штаты рассматривают ряд военных вариантов для противодействия растущей российской активности в небе над Сирией, сообщает агентство Associated Press.
Как заявил неназванный AP чиновник американского военного ведомства, возросшая с марта 2023 года активность Военно-космических сил (ВКС РФ) вызвана «нарастающим сотрудничеством и координацией между Москвой, Тегераном и сирийским правительством с целью попытаться вынудить США покинуть Сирию».

При этом какие именно варианты военного противодействия России в сирийском небе рассматриваются в Пентагоне, пока остается неизвестным, но Вашингтон не верит тому, что «российская авиация планирует сбрасывать бомбы на войска США или сбивать пилотируемые самолеты».

В свою очередь замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что истребители созданной Соединенными Штатами антитеррористической коалиции за одни только минувшие сутки пять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф — там пролегают международные воздушные трассы. По словам Гуринова, это создает недвусмысленную угрозу возникновения авиаинцидентов с участием гражданских судов.

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#Россия
#США
#Сирия
#Пентагон
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Politico: Европа до сих пор не получила разрешения от США на обучение пилотов ВСУ полетам на F-16
15 июля 2023, 07:05

Фото: iStock/VanderWolf-Images

По словам американских и европейских официальных лиц, более десятка стран Европы, которые ранее пообещали обучать украинских пилотов, все еще ждут от США официального одобрения программы, прежде чем начнется обучение истребителям F-16. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники.
Согласно публикации, страны Европы не могут начать обучение без официального разрешения американского Госдепартамента по передаче инструкций и симуляторов. В Пентагоне уточнили, что до сих пор рассматривают соответствующий вопрос, и предпосылок для отрицательного ответа на него сейчас нет.

Хаб для подготовки летчиков, которые будут обучаться пилотированию на самолетах F-16, намерена создать Румыния. В региональном хабе сначала пройдут обучение по эксплуатации боевых самолетов румынские военнослужащие, затем объект откроют для передачи навыков государствам-партнерам, пишет агентство Reuters.

О готовности обучения пилотов ВСУ заявили также Нидерланды, Великобритания и Дания.

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#F-16
#Европа
#США
#ВСУ
#военные летчики
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Глава МИД Финляндии Валтонен: Четкие условия вступления Украины в НАТО невыгодны ни Киеву, ни альянсу
15 июля 2023, 04:10

Фото; iStock/diegograndi

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что сейчас ни Украине, ни НАТО невыгодно называть конкреые условия вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом она рассказала в беседе с британской газетой The Times.
По словам главы финского внешнеполитического ведомства, конкретизация сроков вступления Украины в альянс создаст для России возможность манипулировать этим вопросом, чтобы получить «стимул никогда не заканчивать войну». Поэтому такой шаг невыгоден ни Киеву, ни самому НАТО.

Министр уточнила, что Украина, тем не менее, получит поддержку «на всех уровнях» для выполнения требований к членству в Североатлантическом альянсе.

Ранее Валтонен заявляла, что помощь западных стран Киеву не является благотворительностью, поскольку страна борется за свободу и безопасность европейцев.

Напомним, что в среду, 12 июля, страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не обозначают конкретных сроков реализации. А президент США Джо Байден прямо заявил, что Украина не станет членом НАТО, пока продолжается конфликт с Россией.

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#Украина
#Финляндия
#НАТО
#Элина Валтонен
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