Трюдо извинился за чествование украинского эсэсовца в парламенте Канады

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за «ужасную ошибку» с чествованием украинского эсэсовца в парламенте страны. Об этом Трюдо сказал, выступая в парламенте.
Ранее лидер оппозиции в Канаде Пьер Пуальевр обратился к премьер-министру Джастину Трюдо в социальных сетях, призывая его извиниться за приглашение и аплодисменты, которые были предоставлены бывшему бойцу дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунке во время заседания парламента. Пуальевр подчеркнул, что Трюдо не стоит перекладывать ответственность на других, как он это обычно делает.
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Екатерина Коршунова