Трюдо: Канада извинилась перед Зеленским за чествование эсэсовца Хунке

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Канада направила извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу за что, что в парламенте чествовали престарелого украинца-эсэсовца Ярослава Хунке. Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо.
«Несколько дней назад мы направили извинения по дипломатическим каналам Зеленскому и украинскому народу. Мы продолжим тесно работать с правительством Украины для защиты их территориальной целостности и суверенитета против жестокого вторжения России», - заявил Трюдо.
Он отметил, что извинения Зеленскому направлены от лица парламентариев и канадцев. По его словам, украинцы заслужили извинений из-за того, что были поставлены в неудобное положение. При этом Трюдо подчеркнул, что Россия воспользовалась ситуацией для обоснования проведения СВО.
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