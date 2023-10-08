ЦАХАЛ: Армия Израиля нанесла удар по командному центру ХАМАС

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Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по командному центру группировки ХАМАС, отвечавшему за ракетные системы, а также командному посту запрещенного в России «Исламского джихада»*. Об этом представители ЦАХАЛа сообщили в своих социальных сетях.
По последним данным, в Израиле более 300 погибших и 1590 раненных с начала нападения ХАМАС. Один из погибших — 42-летний командир бригады «Нахаль» полковник Йонатан Стейнберг, убитый в ходе перестрелки с боевиком. Израильские СМИ указывают, что военного такого высокого звания страна потеряла в ходе боевых действий впервые за многие годы.
Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху в своём видеообращении к гражданам заявил, что война с палестинским движением займет время, но Израиль обязательно отомстит за «чёрный день».
В соцсетях распространяется видео с колоннами военной техники, которую Израиль, предположительно, перебрасывает на юг страны.
Действия Палестины поддержали Иран и Сирия. На сторону Израиля встали Евросоюз, США, Украина, Грузия, Египет и другие государства.
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Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
В соцсетях распространяется видео с колоннами военной техники, которую Израиль, предположительно, перебрасывает на юг страны.
Действия Палестины поддержали Иран и Сирия. На сторону Израиля встали Евросоюз, США, Украина, Грузия, Египет и другие государства.
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Артем Путинцев