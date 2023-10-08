ЦАХАЛ: Армия Израиля нанесла удар по командному центру ХАМАС

Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по командному центру группировки ХАМАС, отвечавшему за ракетные системы, а также командному посту запрещенного в России «Исламского джихада»*. Об этом представители ЦАХАЛа сообщили в своих социальных сетях.