ЦАХАЛ: Армия получила доступ к тоннелям ХАМАС на севере сектора Газа

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Израильские военные смогли получить доступ в подземные тоннели палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Соответствующее сообщение опубликовано на странице ЦАХАЛ в социальной сети X (она же бывший Twitter).
«Военные армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа [в тоннели] в ходе оперативной деятельности на севере анклава», — сказано в сообщении.
При этом, как сообщило 5 ноября американское издание The Washington Post, ссылающееся на имеющиеся в его распоряжении снимки со спутника, ЦАХАЛ продвинулся вглубь Газы уже как минимум на четыре мили. Вследствие этого город оказался фактически отрезан от остальной части палестинского анклава.
Тоннели, построенные ХАМАС за последние пятнадцать лет, израильские военные называют «метро Газы». Благодаря созданному таким образом лабиринта, палестинские боевики могут передвигаться от точки к точке совершенно незаметно. Кроме того, в таких тоннелях хранятся ракеты и боеприпасы.
Военные эксперты ранее предупреждали, что обширный подземный лабиринт тоннелей ХАМАС может стать кошмаром для израильских солдат. Это связано с тем, что обычные очки ночного видения там не будут работать, а общение между бойцами будет сильно ограничено. Кроме того, военным ЦАХАЛа неизбежно понадобятся запасы кислорода, респираторы и маски химической защиты.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.
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При этом, как сообщило 5 ноября американское издание The Washington Post, ссылающееся на имеющиеся в его распоряжении снимки со спутника, ЦАХАЛ продвинулся вглубь Газы уже как минимум на четыре мили. Вследствие этого город оказался фактически отрезан от остальной части палестинского анклава.
Военные эксперты ранее предупреждали, что обширный подземный лабиринт тоннелей ХАМАС может стать кошмаром для израильских солдат. Это связано с тем, что обычные очки ночного видения там не будут работать, а общение между бойцами будет сильно ограничено. Кроме того, военным ЦАХАЛа неизбежно понадобятся запасы кислорода, респираторы и маски химической защиты.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.
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Артем Путинцев