ЦАХАЛ: ХАМАС потеряло контроль на севером сектора Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа.
В ЦАХАЛ также заявили, что более 50 тысяч жителей перешли в среду на юг анклава.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
В настоящий момент наземная операция Израиля в Газе продолжается. При этом, большинство лидеров западного мира призывают стороны к гуманитарному прекращению огня для вывоза из зоны вооруженного конфликта пострадавших и заложников. По последним данным Минздрава Палестины, в Газе уже погибли более десяти тысяч человек.
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Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Евгения Парфентьева