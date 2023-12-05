ЦАХАЛ: Израильская армия достигла центра крупнейшего города на юге сектора Газа

Фото: istockphoto/Gilnature
Командующий южной группировкой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал Ярон Финкельман заявил, что израильские военные достигли центра города Хан-Юнис. Это крупнейший населенный пункт на юге сектора Газа.
Ранее представители военного крыла движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» заявляли, что палестинские бойцы уничтожили в Хан-Юнисе десять солдат ЦАХАЛ и поразили свыше десяти единиц израильской техники. После истечения в прошлую пятницу срока перемирия, боевые действия между израильской армией и ХАМАС возобновились.
Читайте также:
Генштаб Израиля объявил о начале третьей фазы наземной операции в Газе
Израиль ударил по дому в секторе Газа, погибли десятки людей
WSJ: Израиль установил в Газе большие насосы, чтобы затопить тоннели ХАМАС
Александр Бойцов