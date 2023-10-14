ЦАХАЛ ликвидировал главу воздушной системы и десятки боевиков ХАМАС

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В пресс-службе ЦАХАЛ сообщают, что армия обороны Израиля за минувшие сутки ликвидировала в секторе Газа десятки боевиков.
Также уничтожен глава Воздушной системы ХАМАС Абу Мерада. В сообщении сказано, что истребители поразили базу, которую ХАМАС использует для организации и управления воздушными операциями.
Мерад, по предположительной версии, являлся одним из координаторов атаки ХАМАС на мирных израильтян 7 октября, в том числе на участников музыкального фестиваля Nature Party.
ЦАХАЛ заявил и о ликвидации нескольких десятков боевиков элитного подразделения ХАМАС «Нухба».
Ранее сообщалось, что ХАМАС разработал планы нападения на школы в израильском кибуце Кфар-Саад, намереваясь «убить как можно больше людей» и захватить заложников. Отмечается, что планы представляют собой приказы двум специальным подразделениям ХАМАС по окружению деревни, чтобы затем проникнуть в них и напасть на места массового скопления мирных жителей. По информации канала, документы также содержат подробные карты местности.
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«Во время атаки был убит Абу Мерада, который занимал должность главы Воздушной системы ХАМАС в секторе Газа», - сообщает ведомство.
ЦАХАЛ заявил и о ликвидации нескольких десятков боевиков элитного подразделения ХАМАС «Нухба».
Ранее сообщалось, что ХАМАС разработал планы нападения на школы в израильском кибуце Кфар-Саад, намереваясь «убить как можно больше людей» и захватить заложников. Отмечается, что планы представляют собой приказы двум специальным подразделениям ХАМАС по окружению деревни, чтобы затем проникнуть в них и напасть на места массового скопления мирных жителей. По информации канала, документы также содержат подробные карты местности.
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Мария Фирсова