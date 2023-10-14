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ЦАХАЛ ликвидировал главу воздушной системы и десятки боевиков ХАМАС

14 октября 2023, 10:01
Фото: iStock/Cavan Images

Фото: iStock/Cavan Images

В пресс-службе ЦАХАЛ сообщают, что армия обороны Израиля за минувшие сутки ликвидировала в секторе Газа десятки боевиков.
Также уничтожен глава Воздушной системы ХАМАС Абу Мерада. В сообщении сказано, что истребители поразили базу, которую ХАМАС использует для организации и управления воздушными операциями.

«Во время атаки был убит Абу Мерада, который занимал должность главы Воздушной системы ХАМАС в секторе Газа», - сообщает ведомство.

Мерад, по предположительной версии, являлся одним из координаторов атаки ХАМАС на мирных израильтян 7 октября, в том числе на участников музыкального фестиваля Nature Party.

ЦАХАЛ заявил и о ликвидации нескольких десятков боевиков элитного подразделения ХАМАС «Нухба».

Ранее сообщалось, что ХАМАС разработал планы нападения на школы в израильском кибуце Кфар-Саад, намереваясь «убить как можно больше людей» и захватить заложников. Отмечается, что планы представляют собой приказы двум специальным подразделениям ХАМАС по окружению деревни, чтобы затем проникнуть в них и напасть на места массового скопления мирных жителей. По информации канала, документы также содержат подробные карты местности.

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#израиль
#хамас
#новости
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В Китае предупредили США после угроз Путину
Читатели Гуаньча осудили заявление США о ядерном конфликте с Россией и КНР
14 октября 2023, 11:24

Фото: iStock/rarrarorro

Читатели китайского портала «Гуаньча» высмеяли доклад межпартийной комиссии конгресса США, авторы которого заявили о большой вероятности ядерного конфликта с Россией и Китаем.
Один из пользователей написал, что американцы высокомерны и невежественны по отношению к другим людям. Другой пользователь портала отметил, что Вашингтон теряет свою силу, по этой причине ему необходимо дестабилизировать ситуацию в других государствах.

 «Они не решаются атаковать Россию на Украине, но при этом вдруг хотят начать войну и с ней, и с Китаем», — подчеркнул комментатор.

Ранее сообщалось, что в стратегии, разработанной Минобороны США в целях противодействия оружию массового уничтожения, подчеркивается увеличение риска возникновения конфликтов с использованием химического, биологического и ядерного оружия. Основными вызовами в этой области названы Россия и Китай.

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#россия
#дом
#китай
#кндр
#минобороны
#удар
#пентагон
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ЮНИСЕФ предрекает гуманитарную катастрофу из-за перемещения жителей Газы
14 октября 2023, 11:04

Фото: istockphoto/shironosov

Призывы к населению сектора Газа о перемещении в другую его часть невозможно осуществить без гуманитарной катастрофы.
Речь идёт о перемещении миллиона человек, которым некуда идти. Об этом сообщил РИА Новости представитель отделения ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке Салим Овейс.

«Речь идёт о примерно одном миллионе человек на севере Газы, которым некуда идти, для них нет безопасных мест. ООН во всех своих подразделениях призвала отказаться от этого решения и разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа для распределения между детьми, семьями, гражданским населением», - сказал Салим Овейс.
Представитель ЮНИСЕФ подчеркивает, что все стороны конфликта по международному праву несут ответственность за защиту мирного населения, а значит обязаны сохранять жизнь и безопасность детей, мирных жителей.

«Гуманитарная ситуация в секторе Газа очень сложная, гуманитарным работникам очень трудно даже передвигаться, поэтому мы просим предоставить гуманитарное перемирие и безопасные коридоры для детей и семей, дать возможность этим людям получить доступ к помощи», - подытожил представитель ЮНИСЕФ.
Ранее сообщалось, что 187 тысяч палестинцев в секторе Газа покинули свой дом из-за войны Израиля и ХАМАС. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам укрыло 137 тысяч перемещенных лиц в Газе в школах. В секторе Газа разрушены 790 жилых строений, повреждено 5330 зданий на территории, где проживали 2,3 млн человек, повреждённые водопровод и канализационные системы в секторе Газа сказались на благополучии 400 тысяч человек.

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#беженцы
#израиль
#сектор газа
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Моди был бы рад видеть Путина в Индии, сообщила Матвиенко
Матвиенко: Моди был бы рад видеть Путина в Индии
14 октября 2023, 10:49

Фото: сайт Кремля

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил готовность встретить президента России Владимира Путина в Индии. Об этом Матвиенко сообщила журналистам.
По словам Матвиенко, между Индией и Россией существует хорошая база и масштабная перспектива развития отношений. Она отметила, что такой положительный фон отношений между государствами является заслугой взаимодействия главы российского государства Владимира Путина и премьер-министра Нарендра Моди.

Матвиенко рассказала, что передала Моди привет и наилучшие пожелания от российского президента.

Ранее сообщалось о том, что состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе общения собеседники в числе прочего обсудили итоги XV саммита БРИКС. Также стороны договорились о тесном взаимодействии в контексте начинающегося 1 января 2024 года российского председательства в БРИКС. 

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#итоги
#нефть
#база
#путин
#матвиенко
#переговоры
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Глава JPMorgan Даймон предупреждает о самом опасном времени за десятилетия
14 октября 2023, 10:48

Фото: istock / RamonCast

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке скажутся на энергетических и продовольственных рынках, торговле и геополитике.
Об этом заявил гендиректор JPMorgan Джейми Даймон. В отчёте за третий квартал обращается внимание на то, что руководители банков в США в данный момент «карабкаются по стене беспокойства».

«Возможно, это самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия», - подчеркивает Даймон. 
При этом в компании надеются на лучшее, но готовятся «к широкому спектру развития событий». В компании еженедельно проводятся сто стресс-тестов. Аналитики JPMorgan сообщают, что риски рецессии в США маловероятны.

Ранее сообщалось, что за последний год из банковской системы Америки было выведено 742 млрд долларов депозитов. Сейчас банки США имеют на своих балансах около 17,28 триллионов долларов депозитов, при этом денежный отток продолжается.

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#всу
#сво
#мир
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Макрон задействует тысячи солдат из-за нападения на школу в Аррасе
BFMTV: Макрон задействует до 7 тысяч солдат из-за нападения на школу в Аррасе
14 октября 2023, 10:12

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам заседания по вопросам безопасности принял решение задействовать в стране до семи тысяч бойцов сил Sentinelle после нападения на школу в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. Об этом сообщает BFMTV.
Напомним, неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Ранено несколько человек, один преподаватель убит. Еще один учитель и охранник ранены и в настоящий момент находятся в больнице.

Нападавший кричал «Аллах акбар». По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции. 

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что атака на лицей связана с палестино-израильским конфликтом. После произошедшего в лицее во Франции ввели режим террористической угрозы впервые за 32 года.

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#лицей
#атака
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ХАМАС удерживает в плену более 100 заложников
14 октября 2023, 08:30

Фото: istockphoto/Miljan Živković

Армия Израиля сообщает, что ХАМАС удерживает в плену 120 гражданских заложников.
Данная информация опубликована в социальной сети X. Известно, что заложников удерживают на территории сектора Газа.
Ранее ХАМАС предложил обменять пленённых израильтян на женщин-заключённых.
 
7 октября ХАМАС выпустил несколько тысяч ракет по израильской территории. Было объявлено о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков оказались на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и более сотни заложников. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил,  что страна находится в состоянии войны.

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#израиль
#новости
#хамас
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Сийярто: Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС
14 октября 2023, 06:00

Фото: iStock/rarrarorro

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в ЕС до тех пор, пока Киев не отменит законы, дискриминирующие закарпатских венгров. Об этом пишет РИА Новости.
Принятие на Украине нового закона об образовании привело к тому, что в школах с предусмотренным обучением на венгерском языке такие уроки постепенно отменяют, отметил министр.

«Это неприемлемо. Это противоречит всем международным нормам. Это противоречит и европейским нормам. Поэтому когда будет приниматься решение о начале переговоров о вступлении Украины, Венгрия не сможет дать свое согласие, пока венграм не вернут их права», — цитирует агентство слова венгерского политика.

Сийярто добавил, что количество занятий на венгерском языке в украинских школах в настоящее время составляет только 20-40%.

«Последние 8 лет мы постоянно спорим с ними, прося их вернуть венграм те права, которые у них были. Мы не требуем чего-то большего, мы всего лишь просим вернуть венграм права, которые у них были прежде», — подчеркнул дипломат.

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#министр
#дипломат
#венгрия
#евросоюз
#украина
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В Польше испугались гражданской войны
Экс-президент Польши Валенса заявил о риске гражданской войны в стране
14 октября 2023, 05:54

Фото: iStock/Velishchuk

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о возможности гражданской войны в связи с предстоящими парламентскими выборами в стране.
В интервью французскому журналу Point он заявил, что в Польше складывается опасная ситуация. Он не исключает, что народ может массово выйти на улицы, возможно, даже с оружием в руках. Валенса также отметил, что подобный бунт может не ограничиваться только Польшей.

Парламентские выборы в Польше запланированы на 15 октября. Основной конкурент правящей партии PiS, которая удерживает лидирующие позиции с 2015 года, представляет «Гражданская коалиция», возглавляемая бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском.

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GT: В США начинаетcя кошмар из-за идеи одновременной войны с РФ и Китаем

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#выборы
#сша
#власть
#интервью
#нато
#рф
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GT: В США начинаетcя кошмар из-за идеи одновременной войны с РФ и Китаем
14 октября 2023, 05:31

Фото: iStock/rarrarorro

Доклад межпартийной комиссии конгресса свидетельствует о распространении среди элиты США некогда немыслимой тупиковой идеи о возможности одновременной ядерной войны с Китаем и Россией. Об этом пишет Global Times.
В публикации отмечается, что одновременный конфликт с РФ и Китаем на протяжении долгого времени считался «стратегическим кошмаром», от которого многократно предостерегали именитые специалисты, в том числе Генри Киссинджер.

«Этот доклад заставляет нас думать, что «стратегический кошмар» проникает в политическую повестку США, но при этом не вызывает должных опасений и бдительности в Вашингтоне», — говорится в материале китайского издания.

Авторы подчеркнули, что одно только содержание доклада способно «вызвать мурашки», так как документ призывает модернизировать и наращивать триады США, в том числе к развертыванию новых ракет.

GT утверждает, что Соединённые Штаты под видом «ядерного сдерживания» разгоняют гонку ядерных вооружений, забыв при этом уроки холодной войны.

«Все знают, что провоцирование конфликта ядерных держав — это безумие», — резюмировало издание.

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#война
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