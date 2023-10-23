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ЦАХАЛ назвал условия отказа от проведения наземной операции в секторе Газа

ЦАХАЛ: Наземная операция в секторе Газа неизбежна, если ХАМАС не сдастся
23 октября 2023, 08:05
Фото: istockphoto/e-crow

Фото: istockphoto/e-crow

Наземная операция израильской армии в секторе Газа практически неизбежна. Руководство ЦАХАЛ откажется от ее проведения только в том случае, если боевики ХАМАС отпустят всех удерживаемыхх ими заложников и сложат оружие.

Об этом в интервью австралийской радиостанции АВС заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус. Он также уточнил, что конечная цель Израиля заключается в том, чтобы полностью лишить ХАМАС военного потенциала. Наземной военной операции не было бы только в том случае, если бы боевики палестинского исламского движения отпустили всех 212 израильских заложников, вышли из своих укрытий и сдались. Но они этого не сделают, заключил представитель израильской армии.

Ранее США обращались к руководству Израиля с призывом отложить начало проведения наземной операции в секторе Газа. Однако позже госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что Белый дом может только давать советы, а окончательное решение о способе ведения боевых действий ЦАХАЛ принимает самостоятельно.

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В Германии спрогнозировали раскол в Евросоюзе из-за санкций против РФ
New Statesman: Евросоюз может расколоться из-за антироссийских санкций
23 октября 2023, 07:35

Фото: istock / ffikretow

Страны Евросоюза понесли ущерб от антироссийских санкций больше, чем сама Россия, из-за чего в будущем в Европе может случиться раскол. Такое мнение озвучил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в материале для британского издания New Statesman.
Мюнхау заявляет, что политики Запада недооценили трудности изоляции такой большой страны, как Россия. Из-за чего государства Европы понесли потери, что подтверждается прогнозом Международного валютного фонда. Обозреватель также предполагает, что к концу 2023 года российская экономика будет функционировать лучше, чем Германии, Великобритании Франции и Италии.

Кроме того, журналист обратил внимание на то, что в Евросоюзе нет единого взгляда на сроки завершения конфликта на Украине. 

«Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины», — заключил Мюнхау.
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#россия
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#мнение
#ущерб
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Зеленского уличили в притворном равнодушии
FT: Зеленский на встрече с союзниками притворялся, что не борется за их внимание
23 октября 2023, 07:01

Фото: istock / Liukov

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего пребывания в Брюсселе пытался делать вид, что ему не нужно внимание союзников. Такое мнение озвучил обозреватель Financial Times (FT) Кристофер Миллер.
По словам Миллера, украинский лидер действовал осторожно, чтобы не казалось, что он борется за внимание. 

Миллер утверждает, что Киеву будет сложно просить о дополнительной многомиллиардной финансовой помощи. Журналист заявил, что мировое сообщество уже устало от Украины, указав на последние события на международной арене.

Напомним, глава Украины неожиданно приехал в Бельгию 10 октября, где на следующий день прошла встреча глав министерств обороны стран НАТО. По мнению другого журналиста Бена Холла, цель поездки украинского главы заключалась в привлечении внимания к конфликту в стране на фоне событий в Израиле.

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#президент
#мнение
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#нато
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#украина
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Трамп назвал самую опасную столицу в мире
Трамп: Вашингтон является самой небезопасной столицей в мире
23 октября 2023, 05:42

Фото: kremlin.ru

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Вашингтон стал самой опасной столицей в мире. Он сделал это заявление в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.
По мнению Трампа, американский город превратился в опасную ловушку, где высок уровень преступности. В случае, если он победит на предстоящих президентских выборах, он пообещал провести меры по «очистке, восстановлению и реабилитации» Вашингтона.

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#сша
#город
#меры
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Названо число россиян, решивших вернуться из Латвии после начала СВО
Дипломат Зыков: россиян, желающих вернуться из Латвии домой, стало в разы больше
23 октября 2023, 05:29

Фото: iStock/william87

В Латвии наблюдается значительный рост россиян, выражающих желание вернуться в Российскую Федерацию, пишут «Известия». Этот тренд связан с введением миграционных изменений, внесенных латвийскими властями в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Такие данные были представлены временным поверенным в делах России в Латвии Олегом Зыковым.
«Из-за дискриминационных поправок, внедренных правительством Латвии в миграционное законодательство, русскоязычные представители диаспоры, проживающей на ее территории, проявили высокий интерес к участию в государственной программе содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. Это также относится к другим аналогичным механизмам, включая двусторонние межправительственные соглашения. За первые девять месяцев 2023 года количество обращений в этом контексте увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Олег Зыков.
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#соглашения
#письма
#латвия
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Аргентинцы не смогли выбрать президента в первом туре
Лидерами на выборах президента Аргентины стали Масса и Милей
23 октября 2023, 04:59

Фото: istockphoto/Stanislav Chegleev

На выборах президента Аргентины кандидат от правящей партии Серхио Масса и крайне правый политик Хавьер Милей переходят во второй тур, согласно данным Центральной избирательной комиссии после подсчета 78,48% голосов, передает РИА Новости.
Для окончательной победы в первом туре необходимо набрать более 45% голосов или не менее 40% с преимуществом в 10% перед ближайшим конкурентом. В текущий момент Масса лидирует с результатом 35,99%, а Милей следует вторым с 30,44%. Бывший министр безопасности и оппозиционер Патрисия Буллрич занимает третье место с поддержкой 23,65% избирателей.

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#министр
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Госдеп США порекомендовал американцам покинуть Ливан
23 октября 2023, 04:32

Фото: iStock/vincent_ruf

Госдепартамент США посоветовал американцам на фоне «непредсказуемой ситуации в сфере безопасности» немедленно покинуть Ливан. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что гражданам Соединённых Штатов, решившим остаться на территории Ливана, Вашингтон рекомендует подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.

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Прекращения огня из-за заложников в секторе Газа не будет, сообщает CNN
CNN: режима прекращения огня из-за обмена заложниками в секторе Газа не будет
23 октября 2023, 03:53

Фото: istockphoto/Ziquan Ying

По информации телеканала CNN, несмотря на усилия США и Катара по освобождению более 200 заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, введение режима прекращения огня не планируется.
Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил эту информацию, отметив, что в данное время нет планов на введение режима прекращения огня, несмотря на ранее сообщавшиеся призывы США к Израилю отложить наземную операцию. Также чиновник подчеркнул, что как Израиль, так и США стремятся к оперативному освобождению всех заложников.

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Израиль удалил из школьной программы упоминания о Грете Тунберг

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#сша
#израиль
#человек
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Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг
Jerusalem Post: Грету Тунберг перестанут упоминать в школьной программе Израиля
23 октября 2023, 03:44

Фото: iStock/e-crow

Израиль примет решение исключить Грету Тунберг из учебных программ, и не будет включать упоминания о шведской активистке в школьные материалы, пишет The Jerusalem Post.
Причиной для этого решения послужило заявление Тунберг в поддержку населения Палестины. По словам министерства образования, данное заявление дискредитировало Грету Тунберг как образец для подражания, и теперь она не будет использоваться в качестве источника вдохновения для израильских школьников.

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#человек
#заявление
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Названы запрещенные для метеозависимых людей продукты
Диетолог Соломатина посоветовала метеозависимым отказаться от копченого
23 октября 2023, 03:07

Фото: IStock/AndreyPopov

По словам доктора-диетолога Елены Соломатиной, люди, страдающие от метеозависимости, могут почувствовать себя лучше при резких изменениях погоды, если они откажутся от продуктов, включающих трансжиры, сахар и соль, сообщило радио Sputnik.
Специалист отметила, что реакция на изменения атмосферного давления при смене погоды чаще всего проявляется у людей с определенными заболеваниями. Эти признаки свидетельствуют о нарушении системы адаптации организма к окружающей среде. Соломатина подчеркнула, что это часто связано с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Диетолог советует метеозависимым людям придерживаться особой диеты, чтобы улучшить свое состояние здоровья. Она рекомендует исключить из рациона продукты, содержащие трансжиры, такие как жареные блюда, копчености и маргарин. Также важно избегать употребления продуктов с добавленным сахаром и изделий, приготовленных из белой муки, так как они могут негативно воздействовать на сосуды. Кроме того, стоит ограничить потребление соли, поскольку она способствует задержке жидкости в организме, что может повысить артериальное давление.

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