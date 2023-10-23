ЦАХАЛ назвал условия отказа от проведения наземной операции в секторе Газа

Фото: istockphoto/e-crow
Наземная операция израильской армии в секторе Газа практически неизбежна. Руководство ЦАХАЛ откажется от ее проведения только в том случае, если боевики ХАМАС отпустят всех удерживаемыхх ими заложников и сложат оружие.
Ранее США обращались к руководству Израиля с призывом отложить начало проведения наземной операции в секторе Газа. Однако позже госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что Белый дом может только давать советы, а окончательное решение о способе ведения боевых действий ЦАХАЛ принимает самостоятельно.
Читайте также:
Прекращения огня из-за заложников в секторе Газа не будет, сообщает CNN
WAFA: ВВС Израиля нанесли удары рядом с двумя больницами в секторе Газа
Число жертв удара ВВС Израиля по лагерю беженцев достигло тридцати человек
Александр Бойцов