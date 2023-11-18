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ЦАХАЛ опроверг сообщение о том, что приказал эвакуироваться из «Аш-Шифы»

ЦАХАЛ заявил, что не давал приказ об эвакуации из больницы «Аш-Шифа»
18 ноября 2023, 13:33
Фото: istockphoto / e-crow

Фото: istockphoto / e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорит, что не просила провести эвакуацию пациентов или сотрудников из больницы «Аш-Шифа» в Газе.
Напомним, что ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что израильские военные, ищущие военных ХАМАС проводят спецоперацию на территории больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, где они дали один час на эвакуацию медучреждения.

ЦАХАЛ отметил, что удовлетворил просьбу директора больницы и разрешил некоторым людям безопасно эвакуироваться. Армия подчеркнула, что сотрудники «Аш-Шифы» останутся в больнице, чтобы продолжить следить за больными, у которых нет возможности эвакуироваться.


Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в ходе объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В скором времени военнослужащие организации вступили в приграничные районы на юге.

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#израиль
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#больницы
#операции
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Отряд кораблей ТОФ совершил деловой заход в индийский порт
Отряд кораблей ТОФ прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам
18 ноября 2023, 14:41

Фото: istockphoto Dikuch

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам, передали в субботу в отделе информационного обеспечения ТОФ.
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Печенга» в ходе дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыл с деловым заходом в порт Вишакхапатнам Республики Индия. 
 
В основной базе восточного флота ВМС Индии прошла церемония торжественной встречи российских кораблей, для моряков-тихоокеанцев организованы протокольные, культурные и спортивные события. Российские судна будут стоять в Вишакхапатнаме до 20 ноября.
 
Цель дальнего морского похода - показать Военно-морской флаг России в регионе, развить и укрепить дружеские отношения с зарубежными странами. 

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#суд
#флаг
#индия
#отношения
#корабль
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Суд признал Трампа причастным к штурму Капитолия
AP: суд Колорадо признал Дональда Трампа причастным к штурму Капитолия 2021 года
18 ноября 2023, 11:41

Фото: istockphoto / rarrarorro

Суд штата Колорадо признал, что экс-президент Америки Дональд Трамп имеет отношение к штурму Капитолия, который случился два года назад, передает издание Associated Press (AP).
При этом судья отклонила возможность Трампа участия в президентских выборах 2024 года.

Отмечается, суд признал, что политик был участником восстания и отвергнул аргументы его адвокатов о поддержке бывшим президентом свободы слова. Однако, согласно судебному решению, причастность экс-лидера США к «мятежу» не помешает ему выдвинуть свою кандидатуру в выборах главы государства.

Представитель предвыборного штаба политика Стивен Чунг негативно отреагировал на решение суда. По его словам, демократы предпринимают циничные попытки вмешаться в президентские выборы.

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#суд
#выборы
#сша
#политика
#политолог
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Израиль дал находящимся в больнице «Аш-Шифа» в Газе час на эвакуацию
Al Jazeera: Израиль потребовал эвакуировать больницу «Аш-Шифа» в Газе за час
18 ноября 2023, 10:53

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Представители армии Израиля дали один час на то, чтобы персонал больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, ее пациенты, а также находящиеся там беженцы вышли из здания медицинского учреждения, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.
При этом, ранее сообщалось, что, по данным телеканала Al Hadath, на которые ссылается ТАСС, израильские военные не дают никому покинуть больницу и соседние строения. Те, кто пытается выйти, сразу задерживают. 
 
Уточняется, что в медицинском учреждении находятся только раненые, пациенты больницы и беженцы, они находятся под угрозой, так как не могут добраться до воды, еды и лекарствам. 

Ранее сообщали, что Израиль отказался от соглашения с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50». Об этом говорит израильское новостное издание Yedioth Ahronoth. 

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#израиль
#военные
#соглашения
#больницы
#пациенты
#беженцы
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Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников
18 ноября 2023, 08:59

Фото: istockphoto / CatEyePerspective

Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле 50 на 50.
Израиль отказался от соглашения с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50», передает израильское новостное издание Yedioth Ahronoth.
 
По информации СМИ, Израиль выставил требование, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми. Представители израильской стороны уточнили, что готовы рассмотреть сделку в случае освобождения 70 израильских заложников.

При этом, израильский премьер Биньямин Нетаньяху не согласился освободить 71 заключенного и прекратить боевые действия на пять дней. Израильская сторона не собирается прекращать наступление. 

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#сша
#израиль
#соглашения
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ХАМАС отказался от переговоров с Израилем о судьбе заложников
Посол Израиля Бен Цви: ХАМАС прекратил переговоры с Израилем о судьбе заложников
18 ноября 2023, 03:46

Фото: iStock/Tomas_Ragina

Палестинское движение ХАМАС прекратило ХАМАС прекратил переговоры с Израилем о судьбе захваченных заложников, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви. По его словам, которые приводит «Форбс» у израильской стороны нет сведений о состоянии пленных, и ХАМАС не предоставляло их списки.
Ранее глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что еврейское государство не согласится на перемирие без освобождения заложников.

«Главное правило: если мы поймём, что есть возможность освободить заложников без манипуляций, без пиара ХАМАС, освободить большую группу наших похищенных, только тогда мы согласимся на прекращение огня», — отметил он.

Также ранее сообщалось, что лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался участвовать в переговорах с Израилем после действий армии страны в больнице «Аш-Шифа» в анклаве. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

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#заложники
#хамас
#посол
#израиль
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Вице-премьер Оверчук: Форум АТЭС прошёл удачно, позиция Москвы полностью учтена
18 ноября 2023, 03:03

Фото: Telegram-канал Правительства России

Участникам форума АТЭС в Сан-Франциско удалось принять текст итоговой декларации по итогам саммита, в котором оказалась полностью учтена позиция России. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук, возглавлявший на форуме отечественную делегацию. Слова чиновника приводит ТАСС.
Вице-премьер РФ назвал саммит удачным, потому что по удалось достичь консенсуса «в очень непростых условиях». По его словам, в итоговом заявлении нет «никаких токсичных политических сюжетов».

Он также отметил, что вторая сессия лидеров стран сообщества была посвящена международной торговле, искусственному интеллекту и экологии. Кроме того, делегация РФ представила на саммите свои предложения и наработки по транспортным коридорам Север — Юг и Восток — Запад.

«Россия уделяет внимание созданию условий для функционирования международных цепочек поставок. Развивается транспортная инфраструктура Дальнего Востока и Сибири. Сопряжение логистических маршрутов с Китаем и Юго-Восточной Азией позволит повысить провозную способность через Россию. <...> В рамках ЕАЭС Россия работает над снижением барьеров во взаимной торговле с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона. У ЕАЭС действует соглашение о свободной торговле с Вьетнамом и ведутся переговоры с Индонезией», — отмечал ранее Оверчук, выступая на второй сессии лидеров экономик АТЭС под названием «Взаимосвязанность и построение инклюзивных и устойчивых экономик».

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#россия
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Bloomberg: Украина не получит военной помощи от США минимум до середины декабря
18 ноября 2023, 02:45

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Украина не получит военной помощи от Соединённых Штатов как минимум до середины декабря — а возможно, поддержка будет выделена только в 2024 году. Об этом 18 ноября пишет агентство Bloomberg
В начале ноября в Белом доме предупреждали, что Вашингтон потратил уже 96% средств, выделенных на поддержку Киева с момента начала полномасштабного военного конфликта с Москвой. Как отмечают источники Bloomberg, Пентагон уже начал сокращать военную помощь Украине из-за недостатка финансирования. 

У американского военного ведомства в настоящий момент есть порядка пяти миллиардов долларов на поставки вооружения Украине. При этом фонд, предназначенный для восполнения своих запасов сократится до всего лишь 1,1 миллиарда долларов. Это означает, что средства Пентагона стремительно сокращаются.

Сенаторы от обеих партий планируют в ближайшие дни работать над соглашением по пакету помощи для Украины, голосование по которому состоится в конце этого месяца.

«Нам нужно подтолкнуть себя к переговорам на следующей неделе. У украинцев заканчивается топливо, оружие и боеприпасы», — заявил сенатор-демократ из штата Делавэр Крис Кунс.
Ранее также сообщалось, что европейские государства не смогут заменить объемы финансирования и поставок оружия Соединённых Штатов Америки Киеву. Подробнее об этом читайте в нашей публикации.

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#украина
#сша
#военная техника
#помощь
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Песков прокомментировал слова Шольца о возможности диалога
Песков: Слова Шольца «аккуратно пробрасывают мостик в эвентуальное будущее»
17 ноября 2023, 22:16

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца о возможности диалога в будущем. Он заявил, что подобные заявления «аккуратно пробрасывают мостик в эвентуальное будущее». Об этом сообщают РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что тональность таких заявления изменилась.

«Сначала они говорили, что Россия должна потерпеть поражение, сейчас они аккуратно уже пробрасывают мостик в эвентуальное будущее», — подчеркнул Песков.
Ранее Шольц заявил, что в будущем готов выйти на диалог с российским президентом Владимиром Путиным. Он также добавил, что для начала переговоров России и Украины необходим решительный шаг, а именно вывод российских войск. 

Ранее Дмитрий  Песков дал совет стремящимся оклеветать российскую армию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#будущее
#дмитрий песков
#новости
#шольц
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На Украине признали плачевность своего положения из-за сокращения помощи
Вице-премьер Украины: сокращение помощи усугубит итак плачевное положение
17 ноября 2023, 22:00

Фото: istock / Andrii Atanov

Уменьшение международной помощи усугубит и без того плачевное положение Украины. Об этом заявила Вице-премьер Украины Ирина Верещук, сообщает РИА Новости.

«Поэтому обращаюсь к международным и украинским гуманитарным операторам и донорам. Прошу вас провести ревизию ваших проектных портфелей », — написала Верещук в социальных сетях.
Верещук также призвала донорам не распылять ресурсы и сфокусировать их на социально острых приоритетных направлениях.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что у Пентагона заканчиваются финансы на оружие для Украины и на восполнение собственных запасов.

Также сообщалось, что Европейские государства не смогут заменить объемы финансирования и поставок оружия Соединённых Штатов Америки Киеву. Подробнее об этом читайте в нашей публикации.

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#новости
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#помощь
#деньги
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