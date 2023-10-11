ЦАХАЛ опровергла информацию о вторжении Ливана в воздушное пространство Израиля

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
В Армии обороны Израиля опровергли информацию о вторжении Ливана в воздушное пространство страны. Об этом сообщает ЦАХАЛ в своём Telegram-канале.
Ранее появилась информация о том, что в воздушное пространство Израиля проникли из Ливана. Мирных жителей попросили оставаться в убежищах и ожидать уведомления.
В настоящее время выяснилось, что вторжения из Ливана не было. А обращение к жителям с просьбой оставаться в укрытиях также было дано ошибочно. Уточняется, что в заблуждение ввёл человеческий фактор.
Ранее военный эксперт Леонков заявил, что, несмотря на высокий военный потенциал, ЦАХАЛ всё же не сможет долго вести войну без помощи других государств.
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В настоящее время выяснилось, что вторжения из Ливана не было. А обращение к жителям с просьбой оставаться в укрытиях также было дано ошибочно. Уточняется, что в заблуждение ввёл человеческий фактор.
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Анастасия Чинкова