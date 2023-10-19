ЦАХАЛ получила «зеленый свет» на операцию в Газе

Фото: iStock/e-crow
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила «зеленый свет» на операцию в секторе Газа, об этом заявил министр экономики Израиля Нир Баракат в эфире телеканала ABC News.
«Армия получила зеленый свет (на вход в сектор Газа). Израильское правительство приняло решение, оно дало зеленый свет армии уничтожить их (ХАМАС), и теперь дело за армией», - прокомментировал ситуацию Баракат.
Он также отметил, что уничтожение ХАМАС для израильский военных должно стать более приоритетным, чем освобождение заложников и попытки избежать жертв среди мирного населения.
Читайте также:
В американской разведке заявили, что нашли только «легкие повреждения» в больнице в Газе
«Купол падёт»: Эксперты объяснили, почему ПРО могут не помочь Израилю
В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ нанёс удары по 160 школам анклавы
Евгения Парфентьева