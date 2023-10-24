ЦАХАЛ сообщил об ударе по военным объектам «Хезболлы»

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по военному комплексу, наблюдательному посту и военному посту движения «Хезболла» в Ливане. Об этом ЦАХАЛ сообщила в своём Телеграм-канале.
«ЦАХАЛ нанес удар по террористической инфраструктуре «Хезболла» в Ливане. Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по террористическим целям, принадлежащим террористической организации «Хезболла». Среди них военный комплекс, военный пост и наблюдательный пост, использовавшиеся «Хезболлах», — говорится в публикации.
Отмечается, что удары были нанесены в ответ на пуски ракет в понедельник, 23 октября, с территории Ливана.
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