ЦАХАЛ сообщила о ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС Сабиха

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в своем Telegram-канале, заявила о ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС по «разработке стратегического оружия» Махмуда Сабиха.
14 октября ЦАХАЛ сообщила, за минувшие сутки в секторе Газа были ликвидированы десятки боевиков. Также уничтожен глава Воздушной системы ХАМАС Абу Мерада. В сообщении сказано, что истребители поразили базу, которую ХАМАС использует для организации и управления воздушными операциями.
Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штаййе заявил, что наземная операция Израиля унесёт ещё 10-15 тысяч жизней простых палестинцев.
По последним данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 3785, 1524 из них - дети.
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Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штаййе заявил, что наземная операция Израиля унесёт ещё 10-15 тысяч жизней простых палестинцев.
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Евгения Парфентьева