ЦАХАЛ сообщила о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что масштабные удары по ХАМАС наносятся прямо сейчас.
Ранее ЦАХАЛ нанесла прицельный удар по машине, в которой ехали сотрудники средств массовой информации. В автомобиле находились журналисты телерадиокомпании Al-Jazeera, а так же Государственной вещательной корпорации Ливана. В результате атаки погиб ливанский корреспондент. Еще трое сотрудников медиа получили ранения.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Ранее ЦАХАЛ нанесла прицельный удар по машине, в которой ехали сотрудники средств массовой информации. В автомобиле находились журналисты телерадиокомпании Al-Jazeera, а так же Государственной вещательной корпорации Ливана. В результате атаки погиб ливанский корреспондент. Еще трое сотрудников медиа получили ранения.
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Евгения Парфентьева