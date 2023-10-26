ЦАХАЛ создал «маленькую Газу», чтобы отработать наземную операцию

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) построила «маленькую копию сектора Газа», чтобы отработать наземную операцию.
The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что для подготовки к боям подразделения израильской армии используют копии типичной палестинской деревни на военной базе, которая находится в пустыне Негев.
Тренировочный комплекс включает 8-этажные здания и малоэтажные дома, а также копии мечетей. В общей сумме там возведено 600 строений. По мнению ЦАХАЛа, учения подготовят военных с психологической и профессиональной точек зрения.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильские военнослужащие продолжают подготовку к наземной фазе операции в секторе Газа, но пока говорить о точных сроках начала преждевременно. Об этом Нетаньяху сообщил в телеобращении к нации.
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Тренировочный комплекс включает 8-этажные здания и малоэтажные дома, а также копии мечетей. В общей сумме там возведено 600 строений. По мнению ЦАХАЛа, учения подготовят военных с психологической и профессиональной точек зрения.
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Мария Фирсова