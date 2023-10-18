ЦАХАЛ ударила по жилому дому в Газе, неподалеку от больницы «Аль-Ахли»

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по инфраструктуре Израиля, видео обстрелов публикует Telegram-канал SHOT.
Израильская ракета прилетела по жилому дому, который находится неподалеку от разбомбленной накануне больницы «Аль-Ахли».
Ранее представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что Израиль нанёс удар по больнице в секторе Газа с помощью управляемых ракет. По словам Бархума, израильские Вооруженные силы нанесли удар по Аль-Ахли управляемыми ракетами после того, как сотрудники службы общей безопасности Израиля несколько раз позвонили в больницу и пригрозили взорвать её.
В настоящий момент по всему миру бушуют пропалестинские митинги, участники которых требуют прекратить огонь в секторе Газа. Демонстрации прошли в Вашингтоне, Гааге, Каире, Аммане, Праге и многих других городах.
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Ранее представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что Израиль нанёс удар по больнице в секторе Газа с помощью управляемых ракет. По словам Бархума, израильские Вооруженные силы нанесли удар по Аль-Ахли управляемыми ракетами после того, как сотрудники службы общей безопасности Израиля несколько раз позвонили в больницу и пригрозили взорвать её.
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Евгения Парфентьева