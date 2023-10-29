ЦАХАЛ заявил, что поразил объекты «Хезболлы»

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о поражении целей, принадлежащих ливанскому движению «Хезболла». Уточняется, что это стало ответной реакцией на огонь со стороны Ливана. Об этом пишет РИА Новости.
«В ответ на обстрелы израильской территории из Ливана ранее сегодня самолет ЦАХАЛ нанес удары по объектам, принадлежащим организации «Хезболла» в Ливане», — проинформировали в израильской армии.
В ЦАХАЛ отметили, что среди пораженных целей была инфраструктура управления, а также другая военная инфраструктура движения «Хезболла».
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