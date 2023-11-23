ЦАХАЛ заявил, что уничтожил командующего военно-морскими силами ХАМАС

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Согласно заявлению военных, силы Армии обороны Израиля уничтожили командующего военно-морскими силами ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.
Операция, как сообщается, была осуществлена с участием разведки ЦАХАЛ и спецслужбы «Шин Бет».
Кроме того, в ходе этого удара был уничтожен еще один оперативник военно-морских сил ХАМАС.
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«Амар Абу Джалала, чье уничтожение было подтверждено, руководил военно-морскими силами ХАМАС и участвовал в планировании нескольких террористических актов на море, которые были предотвращены ЦАХАЛ», — отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале армии.
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Артем Кузьмин