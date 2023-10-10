ЦАХАЛ заявил о 4,5 тысячах выпущенных по Израилю ракетах с начала операции ХАМАС

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По Израилю из сектора Газа было выпущено около 4,5 тысячи ракет с начала операции, проводимой палестинским движением ХАМАС, передает РИА Новости со ссылкой на данные армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее, сообщалось о запуске 3284 ракет в сторону Израиля.
Утром 7 октября Израиль был подвергнут масштабной ракетной атаке из сектора Газа, которая стала беспрецедентной по своей интенсивности. Помимо этого, боевики ХАМАС после серии массированных ракетных обстрелов проникли в пограничные районы на юге Израиля.
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Артем Кузьмин