ЦАХАЛ заявил о ликвидации министра экономики ХАМАСа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что минувшей ночью при ударе беспилотным летательным аппаратом по сектору Газа был ликвидирован министр экономики ХАМАСа Джавад Абу Шамала.
Ранее стало известно, что независимая комиссия ООН начала расследование событий и сбор доказательств военных преступлений Израиля и «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), совершенных с 7 октября.
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Элина Позднякова