ЦАХАЛ заявил о поражении более 200 целей в «террористическом центре» ХАМАС

Фото: iStock/Tomas Ragina
Армия обороны Израиля заявила, что израильские истребители совершили удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане в секторе Газа («террористическому центру» ХАМАС). Об этом пишет РИА Новости.
«Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане. Это третий удар в этом районе за последние 24 часа, в ходе которого ЦАХАЛ поразил более 450 целей», — цитирует агентство текст сообщения.
В армии Израиля отметили, что район Аль-Фуркан используется ХАМАС как террористический центр, и именно оттуда направляется большинство терактов.
Читайте также:
Израиль ответил на обстрел со стороны Сирии артиллерийским огнём
Против Израиля открыли второй фронт
Зеленский испугался последствий эскалации в Израиле для Украины
Диана Аванесян