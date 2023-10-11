ЦАХАЛ заявил о поражении более 200 целей в «террористическом центре» ХАМАС

Известно из сообщения «Коммерсантъ», что продажи подержанных автомобилей в России снизились в сентябре. По данным издания, сравнивая с августом, продажи могут снизиться примерно на 10 процентов. Эта тенденция связана с увеличением цен на автомобили и ростом процентных ставок по кредитам.