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ЦАХАЛ заявил о военной операции в крупнейшем медцентре сектора Газа

Армия Израиля заявила, что проводит «точную» операцию в медцентре «аш-Шифа»
15 ноября 2023, 03:34
Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) начала военную операцию в медицинском центре «аш-Шифа» в секторе Газа, сообщается в военном Telegram-канале.
В заявлении отмечается, что эта операция проводится на основе разведывательной информации и оперативной необходимости, направлена против организации ХАМАС в конкретном секторе больницы.

Израиль подчеркивает, что находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданским населением в секторе Газа, и стремится избежать нанесения вреда гражданским лицам.


В сообщении также отмечается, что ЦАХАЛ оказывает поддержку «широкомасштабной эвакуации» больницы и поддерживает постоянный диалог с руководством медицинского учреждения.

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#турция
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В США назвали невыгодным ослабление России
Кандидат в президенты Кеннеди-младший: США невыгодно ослаблении России
15 ноября 2023, 02:46

Фото: iStock/rarrarorro

Кандидаты в президенты США Роберт Кеннеди-младший, Корнел Уэст и Марианна Уильямсон заявили, что для Вашингтона выгодно прекратить украинский конфликт. Об этом пишет Responsible Statecraft.
В ходе интервью журналисты спросили у политиков, стоит ли американскому лидеру вступать в мирные переговоры с целью прекращения вооружённого конфликта на Украине.

«Сейчас стратегия США строится на идее о том, что ослабление РФ входит в наши национальные интересы. Это мнение неверное. Слабая и нестабильная Россия не пойдет на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам», — уверен Кеннеди-младший.

Марианна Уильямсон из Демократической партии, в свою очередь, назвала мирные переговоры необходимыми для Соединённых Штатов. Она добавила, что позволит избежать долгого конфликта, как, например, в Афганистане.

Независимый кандидат Корнел Уэст согласился с коллегами и призвал вынудить Украину заключить с Россией мирное соглашение.

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#журналисты
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#интервью
#всу
#рф
#переговоры
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У фон дер Ляйен заподозрили признаки деменции
Аналитик Кампбелл заявил о признаках деменции у главы ЕК фон дер Ляйен
15 ноября 2023, 02:43

Фото: eeas.europa.eu

Чешский аналитик Ян Кампбелл высказал предположение о возможной деменции у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
В интервью Parlamentní listy он выразил сомнения по поводу мнения фон дер Ляйен о необходимости получения Евросоюзом компенсаций от России за конфликт на Украине.

Кампбелл отметил, что если председатель действительно убеждена в необходимости требования компенсаций от России, это может свидетельствовать о старческой деменции.

Аналитик добавил, что в поведении фон дер Ляйен он видит и другие признаки болезни: растерянность, беспокойство, нарушение памяти и ориентации в пространстве, а также поступки, напоминающие бред и галлюцинации.

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#интервью
#болезни
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Появился новый кандидат на пост генсека НАТО
Politico: премьер-министр Эстонии Кая Каллас может стать новым генсеком НАТО
15 ноября 2023, 00:37

Фото: iStock/Michele Ursi

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила готовность занять должность генерального секретаря НАТО, пишет Politico.
Информация о намерениях Каллас появилась на саммите POLITICO Defense, где она заявила о своем интересе к возможности занять высший пост в НАТО. На текущий момент генеральным секретарем альянса является Йенс Столтенберг, который планирует оставаться на своей должности до 1 октября следующего года и не собирается претендовать на новый срок.

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#евросоюз
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Белый дом не комментирует данные о расследовании подрыва «Северных потоков»
Кирби отказался комментировать данные о вине Киева в подрыве «Северных потоков»
14 ноября 2023, 23:47

Фото: iStock/trekandshoot

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался предсказать возможные действия США в случае подтверждения причастности Украины к инцидентам, связанным с трубопроводами «Северный поток». Об этом сообщает ТАСС.
«Я не буду предвосхищать текущее расследование, касающееся происшествий с трубопроводами „Северный поток — 2“ и „Северный поток — 1“. И, конечно, я не буду делать гипотетических предположений относительно возможных результатов этого расследования», - заявил Кирби.
Он подчеркнул, что основное внимание Белого дома направлено на обеспечение Украины всем необходимым, включая удовлетворение критически важных потребностей.

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#северный поток
#песков
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Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова задержали
14 ноября 2023, 23:39

Фото: iStock/ronstik

Бывший глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов и исполняющий обязанности министра строительства региона Михаил Асеев были задержаны после проведения обысков, сообщил источник в правоохранительных органах 14 ноября «Известиям».
По данным источника, завтра планируется рассмотрение вопроса о применении к ним меры пресечения, и следствие планирует обратиться с ходатайством об их аресте.

Ранее сообщалось о проведении обысков у Кудряшова и в здании регионального министерства. Также отмечалось, что бывшего председателя правительства Самарской области, подавшего в отставку 14 ноября, подозревают в превышении должностных полномочий.

По одной из версий, Кудряшов, находившийся на посту главы правительства с 2019 года, предположительно содействовал выделению из бюджета 200 миллионов рублей на строительство метростанции «Самарская» компании «Волгатрансстрой». Впоследствии проект был отменен, однако средства не вернулись в бюджет.

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Путин обсудил с президентом Египта конфликт в секторе Газа
Путин обсудил с ас-Сиси конфликт в секторе Газа и освобождение заложников
14 ноября 2023, 23:18

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси, сообщили на сайте Кремля. Российский лидер выразил глубокую тревогу по поводу увеличивающегося числа жертв среди мирного населения в секторе Газа.
В сообщении указывается, что обсуждалась острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта. Оба лидера выразили серьезную озабоченность по поводу значительного роста числа жертв среди мирных граждан, включая тысячи детей и женщин.

Президент Путин выразил благодарность Египту за всестороннюю поддержку в проведении эвакуации российских граждан из сектора Газа. Также отмечается важность немедленного прекращения насилия, освобождения заложников и неукоснительного предоставления гуманитарной помощи мирному населению Газы.

Оба лидера подчеркнули схожесть своих подходов к решению ситуации в регионе, включая создание независимого Палестинского государства на основе общепризнанных международных правовых норм. Это государство должно сосуществовать в мире и безопасности с Израилем.

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#поправки
#государство
#путин
#рф
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Прокуратура Стамбула направила в Минюст запрос на дело против Нетаньяху
14 ноября 2023, 23:11

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Генпрокуратура Стамбула направила запрос в Минюст на возбуждение уголовного дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает CNN Turk.
«Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст запрос на возбуждение уголовного дела в отношении израильского премьер-министра Нетаньяху», — говорится в публикации.

Отмечается, что Турция требует, чтобы израильский премьер предстал перед судом.

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#генпрокуратура
#турция
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#израиль
#суд
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«Больше не нужен»: Во Франции заявили о желании НАТО убрать Зеленского
Французский политик Филиппо: НАТО хочет избавиться от Зеленского
14 ноября 2023, 22:26

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

НАТО изменило свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому – теперь североатлантический альянс хочет убрать его. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (ранее Twitter).
Политик заявил, что нарратив организации в отношении украинского президента кардинально изменился. Филиппо предположил, что сейчас Соединенные Штаты желают избавиться от «своего подопечного», что является «классический приемом».

Он также отметил, что сейчас Зеленскому угрожают из-за вероятной отмены президентских выборов в Украине в 2024 году. В то же время, администрация Штатов хочет обвинить Украину в причастности к диверсии на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Филиппо заключил, что военные действия перешли на Ближний Восток и «Зеленский больше не нужен».

Ранее бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил, что тяжёлая ситуация в зоне боевых действий в скором времени вынудит украинских военнослужащих требовать отставки президента страны Владимира Зеленского.

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#зеленский
#сша
#украина
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США предупредили о последствиях перехвата оружия в Оманском заливе
Полянский предупредил США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе
14 ноября 2023, 21:41

Фото: istock / alexkich

США столкнутся с последствиями, если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его Украине. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, пишут РИА Новости.

По словам Полянского, ВСУ полностью провалилась в зоне спецоперации. Он считает, что провал украинского контрнаступления не оправдывает подобные шаги Вашингтона.

«Если они со стороны Вашингтона продолжатся, США ждут самые серьезные последствия», — предупредил Полянский.
Он также отметил, что действия Штатов выглядят цинично. Попытки Вашингтона использовать действующие международные санкции в отношении Йемена, чтобы продвигать свои весьма далекие от достижения мира в этой стране корыстных задач.

Ранее сообщалось, что в Словакии официально заявили о прекращении отправки вооружения на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#санкции
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#заявление
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#всу
#полянский
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