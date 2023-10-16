В ЦАХАЛ заявили об уничтожении главы общей разведки ХАМАС в секторе Газа

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Армия Израиля заявила, что в секторе Газа в Хан-Юнисе ликвидирован глава общей разведки ХАМАС.
Пресс-служба опубликовала видео удара по зданию в секторе Газа, подписав его «Убийство главы общей разведки террористической организации ХАМАС в Хан-Юнисе».
Ранее стало известно, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе будет отложена на несколько дней. The New York Times сообщает, что цель операции – ликвидация высшей политической и военной иерархии ХАМАС, в том числе лидера движения Яхьи Синвара, а также захват города Газа. Наземная операция Израиля должна стать крупнейшей со времён вторжения в Ливан в 2006 году.
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Ранее стало известно, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе будет отложена на несколько дней. The New York Times сообщает, что цель операции – ликвидация высшей политической и военной иерархии ХАМАС, в том числе лидера движения Яхьи Синвара, а также захват города Газа. Наземная операция Израиля должна стать крупнейшей со времён вторжения в Ливан в 2006 году.
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Элина Позднякова