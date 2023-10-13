ЦАХАЛ заявила, что провела рейды по поиску заложников в секторе Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что 13 октября провела рейды по поиску заложников на территории сектора Газа, в своем Telegram-канале.
«За прошедший день Армия обороны Израиля провела рейды на территории сектора Газа в попытке исключить угрозу со стороны террористов и оружия в этом регионе, а также обнаружить заложников», - прокомментировали ситуацию представители ЦАХАЛ.
Военные заявили, что собрали некие данные, которые помогут обнаружить заложников. Они также отметили, что им удалось нейтрализовать ячейку ХАМАС, которая выпускала ракеты по территории Израиля.
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