ЦАХАЛ заявила об «ожесточенных боях в глубине сектора Газа»

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в своем Telegram-канале, заявила о ведении ожесточенных боев в глубине сектора Газа.
«Армия обороны Израиля уничтожила десятки бомбардировщиков, противотанковые пусковые отряды и противотанковые пусковые посты», - сообщили представители израильской армии.
По словам ЦАХАЛ, они атаковали форпост ХАМАС на севере сектора Газа, после чего армия вступила в схватку с палестинскими боевиками. По словам Израиля, в настоящий момент убиты «десятки боевиков».
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Евгения Парфентьева