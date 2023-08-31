Царев: «США невыгодно дальше продолжать конфликт на Украине»

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Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что США уже невыгодно далее продолжать конфликт на Украине.
Он отметил, что такая позиция Штатов видна по тому, что США последовательно устраняют всех активных сторонников войны на Украине в британской политике.
В то же время, считает эксперт, Британии, наоборот, выгодны противоречия США и Европы, поскольку так в регионе рейтинг американского влияния падает, что выгодно английской стороне.
А заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил о давлении Великобритании на европейские страны, которые продолжают закупать российский газ.
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В то же время, считает эксперт, Британии, наоборот, выгодны противоречия США и Европы, поскольку так в регионе рейтинг американского влияния падает, что выгодно английской стороне.
«США не выгодно дальше продолжать конфликт на Украине. Все плюсы они уже получили, дальше возможны только минусы. США ожидает конфликт с Китаем, они хотят переключиться на это противостояние. Тянуть два конфликта за раз они уже не в состоянии. А Великобритания понимает, что рейтинг влияния США падает, и пытается выстроить свой политический, экономический макрорегион», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Царев.
А заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил о давлении Великобритании на европейские страны, которые продолжают закупать российский газ.
«Думаю, у Великобритании есть некоторая попытка оказать политическое давление, чтобы страны, продолжающие покупать газ РФ, ввели какие-то ограничения. Так, британские власти заявили, что не позволят в свои терминалы поставлять русский СПГ, в результате этот газ идёт напрямую в терминалы в тех же Бельгии, Испании, откуда потом распределяется по всему Евросоюзу», — прокомментировал ситуацию в беседе с «Царьградом» Гривач.
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Мелисса Тимофеева