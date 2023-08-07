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Центр «Мой бизнес» поможет подмосковным производителям найти рынки сбыта

07 августа 2023, 15:10

Фото: Мининвест МО

Центр «Мой бизнес» поможет предпринимателям Московской области с выходом на рынки сбыта на условиях софинансирования. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Благодаря услуге «Разработка программ модернизации/технического перевооружения» центр может оплатить до 85% от стоимости услуг, но не более 425 тыс рублей. На поддержку можно рассчитывать в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент.

В услугу входят маркетинговое исследование рынка, поиск заказчиков, организация переговоров, составление рекомендаций по доработке продукта, подбор мер господдержки.


Узнать подробную информацию и подать заявку можно онлайн на портале РПГУ. При подаче заявки нужно выбрать услугу «Разработка программ модернизации/технического перевооружения».

Задать вопросы можно, позвонив по телефонам 0150 или +7 (499) 645-64-00 (доб. 142, 130).

Также предприниматели могут получить бесплатную онлайн-консультацию, записаться на которую можно на Инвестиционном портале Московской области.

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#московская область
#подмосковье
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Лавров обсудил украинский кризис с китайским коллегой
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И
07 августа 2023, 15:54

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с китайским коллегой Ван И, соответствующая информация размещена на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что главы ведомств обсудили украинский конфликт и ряд других актуальных региональных тем.

На сайте МИД говорится, что Лавров обсудил с китайским коллегой внешнеполитическую координацию Москвы и Пекина, а также, ее поддержание в будущем. Главы ведомств отметили непринятие западной политики, которая направлена на конфронтацию с Россией и Китаем. Также, обговаривались нелегитимные методы сдерживания российско-китайских отношений путем введения санкций и иных мер. 

Ранее, в МИД РФ обвинили США в одобрении гонений Киева на УПЦ. 

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#мид
#мид рф
#запад
#лавров
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Зеленский прокомментировал планы о продолжении конфликта на территории РФ
Nacion: Зеленский заявил, что у Украины нет цели перенести конфликт на территорию России
07 августа 2023, 15:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Перенос конфликта на территорию России никогда не входило в цели Киева, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью изданию Nacion.
«Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было ее целью», - прокомментировал ситуацию Зеленский. 

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не приемлет «немедленных прекращений огня». Он также оценил вероятность проведения переговоров с Россией и подчеркнул, что речи о дипломатическом урегулировании конфликта в настоящее время быть не может.

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#владимир зеленский
#украина
#россия
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В Госдуме указали на символ смерти украинского народа
Депутат Кузнецова: Установка трезубца на щите «Родина-мать» стала символом смерти Украины
07 августа 2023, 14:56

Фото: iStock/ValuaVitaly

Установкой трезубца на щите монумента «Родина-мать» Украина похоронила свою государственность, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем Telegram-канале.
В прошлые выходные в Киеве завершили ремонтные работы на монументе «Родина-мать». Теперь вместо герба СССР на щите памятника располагается трезубец.  

«Трезубец стал символом смерти для Украины и боли украинского народа. Под этим символом похоронили государственность, суверенитет, экономику и мир на украинской земле. Под этим символом похоронили ценности, память о былом величии, победах и вере», - прокомментировала ситуацию Кузнецова.  

По ее словам, трезубец олицетворяет рабство и покорение украинского народа.

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#госдума
#киев
#украина
#памятник
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В Ростехе заявили, что доля гражданской продукции в производстве корпорации достигла 44,5%
Чемезов заявил, что Ростех нарастил производство продукции для СВО
07 августа 2023, 14:45

Фото: сайт Кремля

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов сообщил о наращивании объема производства военной продукции для нужд спецоперации. Об этом он рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По словам главы Ростеха, основными задачами корпорации являются гособоронзаказы, выполнение которых, лежит на предприятиях.

Чемезов отметил, что объемы производств техники и вооружений наращиваются. Военная продукция, которая изготавливается в рамках ГОЗа, массово используется в зоне проведения СВО. Глава ведомства заявил, что процент выполнения гособоронзаказа за прошлый год составил 99,5 процента, что служит высоким показателем.

Также, в рамках встречи с главой Ростеха, Владимир Путин поручил нарастить производство БПЛА «Ланцет» и «Куб». 
 
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#ростех
#владимир путин
#производство
#бпла
#продукция
#сво
#вс рф
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Космонавт Кононенко в день выборов дистанционно проголосует на Байконуре
07 августа 2023, 14:32

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Олег Кононенко примет участие в выборах губернатора Подмосковья на Байконуре. Об этом заявил сам российский космонавт, напомнив, что в этом году в Московской области впервые применят дистанционное электронное голосование. Кононенко назвал это очень удобным форматом.
«Я зарегистрировался для участия в дистанционном голосовании на выборах губернатора Московской области. Комментарии здесь абсолютно излишни – это очень удобно. Я космонавт, достаточно часто не бываю дома – в командировках, на занятиях», — сказал Кононенко в интервью «360». 
 
Голосование продлится с 8 по 10 сентября. В этот период в Московской области пройдут губернаторские и муниципальные выборы. Избирателям предложат два формата – очный и дистанционный. 
 
«День голосования — особый случай, потому что я улечу в годовую экспедицию в космос. Голосовать собираюсь на Байконуре. Зарегистрировавшись дома, в Королёве, поеду на Байконур, возьму телефон и в день голосования легко, без проблем проголосую», - пояснил космонавт. 
Электронное голосование пройдёт с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.

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#выборы
#голосование
#едг
#единый день голосования
#единый портал госуслуг
#космонавт
#подмосковье
#московская область
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Путин поручил нарастить производство БПЛА «Куб» и «Ланцет»
Владимир Путин, на встрече с Чемезовым» поручил нарастить производство БПЛА «Ланцет» и «Куб»
07 августа 2023, 14:32

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин, на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, поручил нарастить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет».
«Российские беспилотники себя очень хорошо зарекомендовали, нужно увеличить их производство», - заявил глава РФ.

Ранее журналист Эрик Нурдберг заявил, что Вооруженные силы Украины оказались бессильны перед российским беспилотником «Ланцет». По словам Нурдберга, «Ланцет» способен ударить в самую глубь украинских баррикад. При этом, у Киева нет систем ПВО, способных нейтрализовать современные российские дроны.

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#владимир путин
#беспилотник
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В Подмосковье подано больше всего заявлений на участие в ДЭГ
07 августа 2023, 14:04

Фото: Istockphoto / golubovy

Московская область возглавила топ-5 регионов России по количеству заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Туда также вошли Алтайский край, Псковская, Воронежская и Нижегородская области, сообщается на сайте Минцифры.
Всего россияне подали на «Госуслугах» более 400 тыс заявлений для участия в ДЭГ. Такой вид голосования доступен для жителей 25 регионов, 18 из них пользуются такой возможностью впервые. 
 
Проголосовать онлайн можно на выборах депутатов Госдумы, глав субъектов, региональных парламентов, органов местного самоуправления. 
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. 

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Они будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться
 
Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.
 
Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. 

ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.  В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
 
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
На «Госуслугах» работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

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#голосование
#единый день голосования
#едг
#выборы
#дэг
#минцифры
#московская область
#подмосковье
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Мятежники в Нигере заявили о подготовке интервенции двумя странами Центральной Африки
07 августа 2023, 14:02

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Мятежники, которые захватили власть в Нигере, заявили, что два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против Нигера. Об этом сообщает агентство ANP.
Ранее повстанцы в Нигере заявили о блокировке воздушного пространства страны в ответ на ультиматум от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

ЭКОВАС потребовал восстановления власти президента Мохамеда Базума в Нигере в течение недели. Глава комиссии сообщества, Омар Алье Туре, предупредил о возможности использования военной силы для восстановления устоявшегося порядка. Западные источники утверждают о наличии разработанного плана военного вмешательства в дела Нигера.

Напомним, Франция объявила о прекращении финансирования Буркина-Фасо на фоне заявлений ее руководства о возможном выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ответ на военное вмешательство в дела Нигера.

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#страны
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#нигер
#протесты
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В Киеве заявили, что компромиссных позиций в отношении России быть не может
Подоляк: Никаких компромиссных позиций в отношении России быть не может
07 августа 2023, 14:00

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не приемлет «немедленных прекращений огня». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
Он также оценил вероятность проведения переговоров с Россией и подчеркнул, что речи о дипломатическом урегулировании конфликта в настоящее время быть не может.  

Подоляк подчеркнул, что в отношении России не может быть принято никаких компромиссных решений.  

Накануне, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к проведению переговоров с Украиной, о чем говорила прежде. Она отметила, что в отличие от украинской стороны, Россия была и остается открытой к дипломатическому урегулированию кризиса. 

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