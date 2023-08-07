Центр «Мой бизнес» поможет подмосковным производителям найти рынки сбыта

Фото: Мининвест МО
Центр «Мой бизнес» поможет предпринимателям Московской области с выходом на рынки сбыта на условиях софинансирования. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Благодаря услуге «Разработка программ модернизации/технического перевооружения» центр может оплатить до 85% от стоимости услуг, но не более 425 тыс рублей. На поддержку можно рассчитывать в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент.
В услугу входят маркетинговое исследование рынка, поиск заказчиков, организация переговоров, составление рекомендаций по доработке продукта, подбор мер господдержки.
Узнать подробную информацию и подать заявку можно онлайн на портале РПГУ. При подаче заявки нужно выбрать услугу «Разработка программ модернизации/технического перевооружения».
Задать вопросы можно, позвонив по телефонам 0150 или +7 (499) 645-64-00 (доб. 142, 130).
Также предприниматели могут получить бесплатную онлайн-консультацию, записаться на которую можно на Инвестиционном портале Московской области.
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В услугу входят маркетинговое исследование рынка, поиск заказчиков, организация переговоров, составление рекомендаций по доработке продукта, подбор мер господдержки.
Задать вопросы можно, позвонив по телефонам 0150 или +7 (499) 645-64-00 (доб. 142, 130).
Также предприниматели могут получить бесплатную онлайн-консультацию, записаться на которую можно на Инвестиционном портале Московской области.
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Лора Луганская