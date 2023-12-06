ЦИК проведет первое заседание по президентской кампании 8 декабря

Фото: сайт Кремля
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что первое заседание, посвященное началу президентской компании состоится 8 декабря.
Прежде сообщалось, что комитет Совфеда по конституционному законодательству рассмотрит Постановление о назначении президентских выборов 7 декабря. Предположительно, выборы главы государства пройдут 17 марта 2024 года.
В настоящее время не известно, примет ли участие в президентской гонке действующий глава государства Владимир Путин.
Прежде сообщалось о проведении прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие состоится 14 декабря. С первого числа этого месяца россияне могут задать интересующий вопрос главе государства или обратиться с просьбой. Пресс-конференция состоится впервые с момента начала СВО на территории Украины.
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Анастасия Крестьянова